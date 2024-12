Alessandra Canale, tutti la ricordano come la signorina Buonasera della Rai ma oggi è ridotta così: purtroppo il successo l’ha lasciata

Da icona della Rai a… cosa le è successo? Scopri il percorso di Alessandra Canale dopo il successo da Signorina Buonasera.

Alessandra Canale, nome legato indissolubilmente a quello della Rai e al ruolo di annunciatrice televisiva, è stata per anni una delle figure più amate e riconosciute del piccolo schermo italiano.

La sua voce, calda e avvolgente, ha accompagnato milioni di italiani nelle loro serate, diventando una colonna sonora familiare nelle case di tutto il Paese.

La carriera di Alessandra Canale in Rai ha inizio nel 1983 quando, con la sua eleganza e professionalità, si è subito distinta dalle altre annunciatrici.

Il ruolo di “Signorina Buonasera” l’ha consacrata definitivamente, rendendola un’icona di stile e raffinatezza, ma che fine ha fatto ora?

La lunga lotta di Alessandra Canale

Alessandra Pimpinella, questo il suo vero nome, non si è limitata però al ruolo di annunciatrice. Difatti, nel corso degli anni è diventata giornalista pubblicista, scrittrice e conduttrice televisiva. Dimostrando una versatilità sorprendente, ha pubblicato diversi libri, tra cui “Le pagine gialle della TV” e “La ragazza del Carrubo”, e ha condotto programmi come Unomattina Estate e Tg2 Estate. La sua curiosità e la sua voglia di mettersi in gioco l’hanno portata a esplorare nuovi orizzonti, dimostrando di essere una donna poliedrica e intraprendente.

La sua carriera, però, non è stata sempre rose e fiori. Nel 2003, Alessandra Canale lasciò la Rai in modo burrascoso. Negli anni successivi, infatti, la conduttrice si ritrovò a dover affrontare una lunga battaglia legale con l’azienda di Stato, a causa di una riassegnazione che considerava demansionante. La Canale, infatti, passò da annunciatrice a conduttrice di programmi meno prestigiosi, sostenendo di aver subito un danno d’immagine. Dopo anni di battaglie legali, nel 2024 la Cassazione ha dato ragione ad Alessandra Canale, condannando la Rai a risarcirla per i danni subiti. Questa vittoria ha rappresentato un importante riconoscimento per la conduttrice, che non ha mai smesso di lottare.

Un’icona che si evolve con i tempi

Negli anni, Alessandra Canale ha saputo reinventarsi, adattandosi ai cambiamenti del mondo della televisione. Ha affrontato con coraggio le nuove sfide, dimostrando di essere una professionista sempre al passo con i tempi. Anche quando la Rai nel 2016 ha eliminato definitivamente la figura della “signorina buonasera” dai suoi palinsesti, Alessandra ha continuato a essere presente nel mondo dello spettacolo, partecipando a eventi e progetti che la appassionano.

La sua carriera da conduttrice, inoltre, continua anche adesso: la Canale è infatti entrata a far parte della struttura Rai Pubblica Utilità, presentando alcune rubriche come ad esempio Rai CCISS (ora Rai Mobilità), Onda verde, Meteo Sera e Meteo Europa.