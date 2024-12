Affari tuoi, chi è il misterioso dottore con cui parla De Martino: lo conoscete già tutti | È un’istituzione in Rai

Vi siete mai chiesti chi è il dottore di Affari tuoi con cui parla De Martino? Non immaginerete mai che è proprio lui, conosciutissimo.

Chi segue Affari tuoi sa bene che una parte fondamentale del programma è il misterioso “dottore”, colui che guida i concorrenti durante la puntata e in qualche modo influenza il loro destino.

Dietro quella cornetta rossa c’è una persona misteriosa, e pochi conoscono la sua identità. Ma non appena vi diremo di chi si tratta, scoprirete che lo conoscevate già.

Parliamo infatti di una persona molto famosa, praticamente un’istituzione in Rai, senza la quale la maggior parte dei programmi non esisterebbe.

Curiosi di sapere chi è? Scommettiamo che appena leggerete il nome capirete subito di chi si tratta. Ecco chi si cela dietro la figura tanto temuta del “dottore”.

Affari tuoi: il dottore misterioso

Durante la puntata i concorrenti di Affari tuoi devono stare molto attenti al “dottore”, ovvero colui che cerca di ingannarli, offrendogli di cambiare il pacco o accettare dei soldi. Questa figura misteriosa ha molto feeling con De Martino: il conduttore scherza sempre con lui e si capiscono al volo. Sicuramente, senza questo ruolo la trasmissione non sarebbe la stessa e proseguire con il gioco sarebbe più complesso.

Poiché nessuno lo vede mai, c’è tanta curiosità di sapere chi si nasconde dietro il telefono. E allora ecco svelato il nome del dottore, un personaggio centrale per la Rai che conoscono tutti. Per molti, questa figura viene vista come un cattivo, uno che cerca di mettere i bastoni tra le ruote ai poveri concorrenti, ma, come ha spiegato il dottore stesso, il suo obiettivo è giocare con il concorrente per farlo ragionare sulla mossa successivo.

Svelata l’identità del dottore

Chi è allora il misterioso dottore del programma dei pacchi? Dietro la cornetta rossa c’è Pasquale Romano, uno dei più famosi autori televisivi e cognato del compianto Alberto Castagna. Romano è stato in trasmissione fin dagli albori, da quando a condurre Affari tuoi c’era Paolo Bonolis e in seguito anche Antonella Clerici. Ha accompagnato inoltre Carlo Conti e Amadeus, col quale aveva stretto un bellissimo rapporto lavorativo.

Romano ora si è trovato sulla stessa linea d’onda anche di De Martino, e il programma continua a essere un successo in tutta Italia. Il conduttore in realtà ci aveva già dato un indizio sull’identità del dottore: spesso infatti lo chiama “Pasqualo”, storpiando il suo nome. Probabilmente qualcuno aveva capito che si trattava proprio di Romano, ma non tutti hanno pensato subito a lui. Ora il mistero è risolto.