Legge 104, ti spettano di diritto 3600 euro con una semplice domandina: non serve neanche l’ISEE | Il Governo manda aiuti concreti

Se rientri nella Legge 104 puoi richiedere 3.600 euro. Basta fare domanda e ti spettano di diritto. Non devi neanche presentare l’ISEE.

Conosciuta in maniera informale come Legge 104, questo riferimento legislativo va in aiuto di tutti i cittadini disabili e anche dei cosiddetti “caregiver”.

La Legge comprende una serie di bonus e sostegni, sia economici che di altra natura, per chi ha delle disabilità o ha in famiglia persone che hanno bisogno di aiuto a causa di limiti fisici o mentali.

Purtroppo, nonostante gli aiuti, chi si trova in queste situazioni non ha mai abbastanza sostegni. Sappiate però che potete richiedere subito 3.600 euro, e senza neanche presentare l’ISEE.

Per farlo basta inviare la richiesta. È molto semplice e vi spetta di diritto. Visto che la situazione è delicata, è meglio approfittare di ogni aiuto dallo Stato.

Bonus e permessi

La Legge 104 prevede una serie di bonus e agevolazioni fiscali sia per le persone invalide, sia per coloro che si occupano di essere. Se, per esempio, in famiglia abbiamo un familiare di cui dobbiamo occuparci e che richiede assistenza regolare, possiamo chiedere anche noi delle agevolazioni, oltre che dei permessi lavorativi. Esistono inoltre delle agevolazioni anche per l’acquisto di veicoli, con detrazioni fiscali fino al 19%, e ovviamente deduzioni per le spese mediche.

Oltre a queste e tante altre agevolazioni, ai disabili e ai caregiver spetta un assegno da 3.600 euro. Non serve presentare l’ISEE: vi spetta di diritto. Basta fare domanda online e vi verrà subito erogato questo bonus molto utile. Fate subito richiesta di questo bonus utilissimo. Ecco come richiederlo e controllare se siete idonei a ricevere il denaro.

Legge 104: richiedi il bonus da 3.600 euro

Coloro che hanno una persona disabile in famiglia possono chiedere agevolazioni e aiuti anche per l’asilo nido. Tra questi c’è anche il bonus da 3.600 euro che può essere richiesto da chi ha figli gravemente disabili con età inferiore ai 3 anni. Se i figli hanno problemi talmente gravi da non poter frequentare l’asilo nido, lo Stato provvede con un assegno che può arrivare fino a 3.600 euro annuali. Ma per cosa viene usato il bonus?

Lo Stato prevede che l’assegno venga usato per l’assistenza domiciliare: coloro che non possono rimanere a casa col bambino per questioni lavorative, posso accedere ad assistenza dedicata sfruttando il bonus statale. L’esatto importo dell’assegno viene calcolato in base alla patologia del bambino. La richiesta può essere effettuata direttamente sul sito dell’INPS autenticandosi con SPID o CIE e inserendo le informazioni richieste.