Stefano De Martino, fatto fuori in quattro e quattr’otto: contratto sfilato sotto il naso | Non lo vedremo proprio lì

L’affascinante Stefano De Martino non sarà più protagonista del programma. Eppure sembrava andare tutto bene.

Stefano De Martino è l’uomo del momento. Uno dei pochi che abbiamo visto praticamente crescere sotto i nostri occhi.

Da ragazzo poco più che maggiorenne, quando è approdato ad Amici di Maria De Filippi facendosi conoscere come ballerino, ad oggi, che è un giovane uomo di 35 anni.

Un successo che è riuscito a ritagliarsi piano piano, a poco a poco, quando ha deciso di abbandonare la danza e dedicarsi alla conduzione.

E dando prova di essere non solo bello, ma anche bravo e simpatico. Tanto da essersi visto affidare non solo alcuni programmi serali in cui ha tenuto banco quasi come one-man show, ma anche un importante preserale: Affari Tuoi. Peccato che si stia parlando di allontanamento dal programma. Cosa sta succedendo a Stefano De Martino?

Stefano De Martino: l’allontanamento dal programma

Si è fatto travolgere dal successo in passato, Stefano De Martino, forse per la giovane età. Oggi invece riesce a gestirlo molto meglio, almeno è quanto ha raccontato al Corriere, dove l’ex ballerino ha ammesso che, anche se Affari Tuoi è uno dei programmi più visti: “Non mi monto la testa. L’ho già fatto, a 19 anni, e ho avuto tutto il tempo di rismontarla”.

E sulla decisione di dedicarsi alla conduzione dopo un’iniziale carriera nel ballo, spiega che, forse, a spingerlo involontariamente sarebbe stata proprio Maria De Filippi. “Guardandola fare il suo lavoro mi sono appassionato anch’io”, ammette, anche se: “allora era molto lontana da me l’idea di fare il conduttore. Televisivamente parlando mi sento suo figlio”. E dopo un po’ di gavetta e qualche gossip legato alla sua lunga relazione con una delle donne più desiderate d’Italia, Belen Rodriguez, oggi è approdato in Rai in fascia preserale.

La notizia che nessuno si aspettava

Quando la Rai ha deciso di affidare un programma importante come Affari Tuoi a Stefano De Martino, ha dato prova di grande coraggio e fiducia nel giovane. E lui lo sa. A fanpage.it, all’inizio della stagione, ha ringraziato felice l’Azienda che gli sta regalando questa opportunità, commentando: “Penso che affidare un prodotto del genere a una persona più giovane significhi sbilanciarsi verso il futuro, e una nuova epoca televisiva”. E possiamo dire che l’obiettivo è stato centrato in pieno.

E infatti Stefano continuerà a rimanere al suo posto, possibilmente a lungo. Quello che sembra essere saltato è la sua co-conduzione alla trasmissione che andrà in onda il 23 dicembre per celebrare l’apertura dell’Anno Santo 2025. Le voci sempre più insistenti lo vedevano in coppia con Antonella Clerici, ma come fa sapere fanpage.it pare proprio che il programma farà a meno di lui. Poco male, De Martino è impegnato anche nel suo spettacolo teatrale dal 26 al 29 dicembre.