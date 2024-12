“Ricoveratelo”, disastro al Grande Fratello | Strilli e urla per tutta la casa: il concorrente ridotto così

Gli inquilini del Grande Fratello scossi da urla e strilli. È bufera nella Casa, uno dei concorrenti non riesce a calmarsi.

Ogni Grande Fratello che si rispetti è stato pregno di polemiche, discussioni, liti e amori. E anche quest’anno è caratterizzato da frequenti diverbi e scontri accesi.

Del resto, con tanti concorrenti – forse, anche troppi – inevitabile che si creino diverse dinamiche. Lo scopo del gioco è proprio questo.

Mettere insieme tanti caratteri diversi, farli convivere forzatamente e poi vedere cosa succede. Almeno, in origine il padre di tutti i reality nasce con questo scopo, un “esperimento sociale”.

Un esperimento che a volte riesce, e a volte va rivisto nei suoi ingredienti, e rimescolato un po’. A mescolare le carte sono solitamente i concorrenti più bravi a giocare, che non mancano mai. Nemmeno in questa edizione. E pazienza se qualcuno urla tanto da far auspicare ad un ricovero coatto. Cosa è successo nella Casa?

Grande Fratello: le urla incontenibili

Una delle costanti di ogni edizione che si rispetti del Grande Fratello è stata, da sempre, la nascita di amori più o meno duraturi, sin dalla prima. In tutti questi anni di coppie ne sono nate un’infinità, quasi tutte scoppiate nel giro di poco. I fan più accaniti sognano, creano dei veri e propri gruppi di sostegno, e guardano con attenzione ogni diretta per scoprire cosa sta succedendo ai loro beniamini.

La storia che più sta tenendo banco quest’anno è quella iniziata tra due coinquilini in trasferta. Una settimana al Gran Hermano spagnolo ha fatto si che scoppiasse la passione e, una volta rientrati in Italia, i due stanno facendo appassionare con i loro tira e molla.

Un concorrente da ricoverare

La storia che sta tenendo banco in questa edizione del Grande Fratello è quella tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Litigi e discussioni all’ordine del giorno, gelosie e riappacificazioni, tutto questo è sotto gli occhi di tutti. E sui social i commenti si sprecano, come quello ad una delle ultime sfuriate per gelosia del ragazzo. Per il semplice motivo che la ex Velina ha ballato con un altro. Accusandola di non portargli rispetto “Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Te ne puoi anche andare“, questo lo sfogo, ritenuto un po’ eccessivo dai telespettatori.

Infatti sull’account di Giuseppe Porro che riporta le parole decisamente pesanti di Spolverato, peraltro espresse con toni molto alti, i commenti non si sono fatti attendere. E uno di questi recita: “Questo è da ricoverare“. E sembra non esser l’unico a pensarla così.