Lorenzo Spolverato, vomitata fuori tutta la verità: “l’ha aggredita e colpita sulla…” | Il pubblico completamente disgustato dalle immagini

Al Grande Fratello fanno ancora discutere i comportamenti aggressivi di Lorenzo Spolverato. I telespettatori non credono ai loro occhi.

Uno dei protagonisti più discussi di questo Grande Fratello è senza dubbio Lorenzo Spolverato, che con la sua relazione altalenante con Shaila Gatta sta tenendo banco da mesi.

Modello milanese di 28 anni, fa parte della quota Nip di questa edizione, ovvero sarebbe uno sconosciuto al grande pubblico.

Ma si è fatto immediatamente notare, un po’ per l’avvicinamento prima alla modella Helena Prestes e poi all’ex Velina Shaila Gatta. E un po’ per i modi non sempre gentili, per così dire.

E adesso che si parla di aggressione fisica, il pubblico chiede a gran voce dei provvedimenti. Cosa è successo?

Lorenzo Spolverato: l’aggressione

Lorenzo Spolverato ha più volte sconvolto il pubblico con i suoi gesti e le sue parole, spesso considerati troppo eccessivi. Atteggiamenti duri e verbalmente violenti con Helena prima e con Shaila poi hanno sollevato diverse polemiche. Come quando, qualche settimana fa, racconta ai suoi compagni di una sua ex troppo appiccicosa paragonandola alla Prestes: “Questa situazione l’ho già vissuta con il mio ultimo rapporto sentimentale. Lei si è innamorata persa e alla fine ho dovuto toglierla con le maniere forti. Poi siamo tornati amici perché ha capito . Vedi che alcune volte servono? Come quando da piccoli la mamma ti dà uno schiaffo. Ok, le mani non si alzano ma lo schiaffo a me è servito”. E si lascia scappare di aver dato qualche schiaffo, ma la regia glissa e cambia inquadratura.

Sui social continuano a chiedere provvedimenti per un comportamento poco tollerato ormai. E anche con Shaila le cose non sembrano essere cambiate più di tanto. Le discussioni tra i due sono abbastanza animate, ma è stato un gesto in particolare a far inorridire il pubblico.

Il gesto da condannare

Un’utente su X scrive “Lorenzo ha alzato le mani su Helena una botta sulla gamba. Lorenzo l’ ha aggredita verbalmente. Lorenzo ha bestemmiato. Tutte le mie affermazioni sono comprovate da video” e chiede assieme a tanti altri che venga allontanato.

Sta girando infatti un video che riguarda una scena tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes seduti fuori sui divanetti. Mentre i due parlano lui con un moto di stizza poggia con forza la mano sulla gamba della ragazza, stringendola, evidentemente nervoso. Questo gesto è considerato una vera e propria violenza fisica, e gli utenti continuano a chiedersi come mai non vengano presi provvedimenti quando in passato concorrenti sono stati cacciati per molto meno.