Inaugurazione McDonald’s a Carrara: presenti le più alte cariche del Comune ma è polemica

Inaugurato a Carrara il nuovo ristorante McDonald’s in presenza delle più alte cariche del Comune, ma l’evento suscita anche aspre polemiche.

Finalmente, dopo mesi di lavori e una serrata campagna di arruolamento del personale da parte della catena di fast food, il McDonald’s di Carrara ha aperto i battenti al pubblico.

L’inaugurazione è avvenuta lo scorso 5 dicembre ad Azzano, in via Aurelia, e alla cerimonia di apertura hanno partecipato diverse personalità di spicco, tra cui il sindaco Serena Arrighi, il vicesindaco Roberta Crudeli e l’assessore Lara Benfatto.

Al taglio del nastro ha presenziato anche Fabio Giardini, licenziatario di McDonald’s per Massa e La Spezia e già titolare di quattro ristoranti nella zona.

Nonostante Serena Arrighi abbia espresso la propria soddisfazione per la realizzazione del progetto, non sono mancate alcune proteste da parte di una minoranza di cittadini.

Nuovi posti di lavoro per la comunità locale

Il sindaco Arrighi ha elogiato le potenzialità del nuovo ristorante in termini di occupazione, sottolineando come esso contribuirà a creare nuove opportunità di lavoro e alla riqualificazione della zona. “Sono molto contenta dell’apertura di questa nuova attività a Carrara” – ha esordito, come si legge anche su lavoceapuana.com – “sia per il fatto che molti giovani del nostro comprensorio abbiano potuto trovare una collocazione lavorativa, e anche per la rivalutazione della zona, che può continuare a crescere“.

L’apertura del fast food, in effetti, ha creato un totale di 60 posti di lavoro, con un team che si avvale di manodopera proveniente principalmente dal Comune di Carrara e dalle aree limitrofe. Esso offre inoltre ai clienti una serie di servizi innovativi, ad esempio la presenza di torrette digitali che permettono agli utenti di ordinare in totale autonomia, personalizzando inoltre alcune ricette e modificando gli ingredienti. Gli ordini inviati, poi, arriveranno direttamente ai rispettivi tavoli, che offrono ben 186 posti a sedere complessivi. Il McDonald’s di Carrara è dotato di un angolo McCafé, corner che mette a disposizione dei clienti bevande calde, spremute fresche e prodotti da forno provenienti da aziende italiane, e offre infine ai più piccoli uno spazio dedicato all’interno, nonché un ampia area giochi all’esterno del locale.

Le polemiche per l’apertura del nuovo McDonald’s

Nonostante l’entusiasmo generale, non sono mancate alcune polemiche all’interno della comunità carrarese. Alcuni residenti hanno infatti espresso preoccupazioni in merito all’impatto ambientale e al traffico aggiuntivo che il ristorante potrebbe generare nella zona.

Altri cittadini, invece, hanno criticato la scelta di aprire un fast food in un’area che, a loro avviso, avrebbe potuto ospitare delle attività più salutari e sostenibili, oltre che di matrice completamente italiana.