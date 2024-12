Stadio di Carrara, la Sindaca vaglia l’ipotesi della vendita | Investiti finora circa 2 milioni di euro

È bracco di ferro tra l’amministrazione comunale e la società Carrarese Calcio per la prosecuzione dei lavori allo stadio: si ventila anche l’ipotesi della vendita.

Ci sono sviluppi freschi per quanto riguarda il destino dello Stadio dei Marmi di Carrara. Il Comune, come noto, ha investito circa 2 milioni di euro per adeguare la struttura agli standard richiesti dalla Lega Serie B, in modo da permettere alla Carrarese Calcio di disputare le proprie partite in casa dopo la storica promozione, ma i lavori sembrano essersi attualmente arenati.

La ristrutturazione, iniziata la scorsa estate, aveva privilegiato alcuni interventi prioritari, in primis la creazione una nuova uscita di sicurezza per la Curva Nord e di un’area riservata agli spettatori con disabilità.

Inoltre, si è provveduto anche al rinnovamento del manto di gioco, all’allestimento di dieci nuovi tornelli, al rifacimento dell’impianto di illuminazione, al cablaggio del perimetro dello stadio e all’inserimento di nuovi bagni nelle curve.

È stato dato spazio anche ai comfort, con la costruzione di una zona per i mezzi televisivi nel piazzale antistante lo stadio e il rinnovamento della sala stampa e dell’area hospitality; anche la sala VAR beneficerà di nuove postazioni per le telecamere, offrendo così agli spettatori un’esperienza più immersiva e interconnessa con i match. Tuttavia, a dispetto dell’ingente investimento, l’amministrazione comunale ventila la possibilità di chiudere i rubinetti.

La posizione del Comune di Carrara

La sindaca Serena Arrighi ha sottolineato la rilevanza sociale e sportiva della partecipazione del Carrarese al campionato di serie B, un traguardo peraltro caldeggiato a lungo dai tifosi. Arrighi ha inoltre evidenziato come l’amministrazione comunale si sia impegnata a fondo per completare i lavori in soli 133 giorni, un risultato così ragguardevole da essere considerato un motivo di vanto per l’intera comunità.

Tuttavia, ha precisato la sindaca, gli interventi hanno pesato notevolmente sulle casse comunali, e attualmente il Comune non prevede ulteriori interventi nel prossimo futuro.

La replica del Club

Anche la Carrarese Calcio ha manifestato fermezza nella sua nota dettagliata di risposta, nella quale, pur riconoscendo gli sforzi dell’amministrazione comunale, ha anche posto l’accento su alcune criticità.

In particolare, il Club ha sottolineato che l’adeguamento è frutto di un obbligo del Comune stesso, peraltro già concordato con la Lega B. Inoltre, la Carrarese ha espresso preoccupazione in merito alla mancanza di ulteriori investimenti per mantenere la struttura ai livelli richiesti dalla serie B: si profila infatti anche l’ipotesi della vendita. Tale eventualità, sebbene sia stata discussa in vari contesti, resta ancora appesa come una Spada di Damocle sulla società calcistica: attendiamo quindi ulteriori sviluppi in merito al destino dello stadio.