Lutto per lo Sport: scomparso Marco Cacciatori, grande campione della Carrarese

Addio allo storico attaccante della Carrarese Calcio Marco Cacciatori, mancato improvvisamente all’età di 68 anni e punto di riferimento per tifosi e colleghi.

La comunità carrarese si stringe attorno ai familiari e amici di Marco Cacciatori, conosciuto dai tifosi carraresi con l’affettuoso appellativo di “Cacetta” e simbolo inossidabile del talento e soprattutto della determinazione in campo.

Giovedì 26 dicembre lo sportivo si è spento all’età di 68 anni presso l’Ospedale delle Apuane di Massa, lasciandosi alle spalle i ricordi di una carriera sfolgorante e della sua straordinaria abilità nel gioco aereo durante i match più combattivi e intensi.

Nato a Carrara nel 1956, Marco Cacciatori aveva iniziato a muovere i primi passi nella Carrarese, squadra della sua città natale, e incontro dopo incontro ha costruito una parabola ascendente che gli ha fruttato 65 goal complessivi con la maglia gialloazzurra.

Ma Cacciatori ha all’attivo anche un palmares di tutto rispetto con altre società sportive: ripercorriamo quindi le tappe della sua evoluzione professionale fino al raggiungimento della serie A con la squadra del Perugia.

La carriera di Marco Cacciatori

Dopo aver segnato 25 reti in 34 partite nella stagione 1977/1978 con la Carrarese, Cacciatori ha guidato la squadra alla vittoria del campionato di serie D, exploit che gli ha permesso di compiere finalmente il salto in serie A con il Perugia, dove ha giocato nell’annata successiva sotto la guida di Ilario Castagner.

In quella stagione, la presenza dell’attaccante ha contribuito a far guadagnare al Perugia un secondo posto storico, e la squadra è rimasta imbattuta durante tutto il campionato. Tra i suoi virtuosismi più memorabili, Cacciatori ha segnato in goal memorabile contro l’Inter che ha favorito il raggiungimento del pareggio per 1-1. Tuttavia, egli ha dovuto mettere in stand-by la sua passione per il calcio a causa di una diagnosi pesante, un tumore ai testicoli che lo ha tenuto lontano dai campi per circa 3 anni, costringendolo a un periodo di inattività. Irriducibile, lo sportivo ha poi militato nuovamente nella Carrarese nella stagione 1983/1984, segnando 14 goal in 29 partite, e concluso infine la sua carriera a 35 anni, forte di un record che ha segnato la storia del club.

⚫️ La Carrarese Calcio 1908, la città di Carrara e il mondo del calcio piangono oggi la scomparsa di 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗖𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶, un grande combattente, sul campo e nella vita. Ciao, bomber 💛💙 Il comunicato → https://t.co/nywVe3f1Sd#RiposaInPace pic.twitter.com/dtEm73oylY — Carrarese Calcio (@CarrareseCalcio) December 26, 2024

La reazione della comunità sportiva

Comprensibilmente, la dipartita di Cacciatori ha scosso profondamente giocatori, manager e tifosi: la Carrarese Calcio ha espresso il proprio cordoglio, e ricordato lo sportivo come un simbolo del club e un esempio di dedizione e passione per il calcio. Anche il Perugia e altre squadre hanno manifestato il loro dolore per la perdita: ricordiamo infatti che l’attaccante ha giocato anche nel Vicenza, nella Reggiana, nel Montevarchi, nel Pistoiese, nel Sarzanese e nella società sportiva Pietrasanta Calcio.

Inoltre, la Carrarese ha istituito un minuto di raccoglimento durante il match Carrarese-Cesena, in programma domenica 29 dicembre alle ore 15.00 presso lo Stadio Comunale dei Marmi di Carrara.