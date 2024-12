Emma Marrone senza mezzi termini sulla De Filippi: “ogni volta che vado a casa sua…” | Non è tutto rose e fiori

Un’amicizia nata sotto i riflettori di Amici, un legame che sembrava indissolubile ma dietro le quinte del successo condiviso, cosa si nasconde?

L’immagine che abbiamo di Emma Marrone e Maria De Filippi è quella di due donne unite da un profondo legame professionale e personale, forgiato negli anni di Amici.

Emma Marrone, in una recente intervista, ha svelato alcuni retroscena inediti sul suo rapporto con Maria De Filippi.

Parole forti, rivelazioni sorprendenti e un’affermazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: “ogni volta che vado a casa sua…“.

Preparatevi a scoprire cosa si cela dietro il sorriso e l’affetto che le due artiste mostrano in pubblico.

La verità tenuta nascosta

Il legame tra Emma Marrone e Maria De Filippi, nato negli studi di Amici, è indissolubile. Ma dietro le quinte del successo condiviso si nasconde un legame ancora più profondo. In una recente confessione, Emma ha svelato un aspetto intimo della loro relazione, raccontando cosa accade quando va a trovare Maria a casa. Un’amicizia speciale, unita da un legame che va oltre il lavoro, e una rivelazione che lascerà i fan senza parole. Da quando ha vinto Amici, Emma Marrone è diventata un po’ come la ‘figlia’ di Maria De Filippi, e tra le due c’è un feeling pazzesco, un legame che va oltre il semplice rapporto lavorativo.

Insomma, Emma è una delle preferite della regina di Canale 5 e lei non nasconde la profonda gratitudine che prova nei confronti di Maria De Filippi. In numerose interviste, la cantante pugliese ha sottolineato quanto le debba, e quanto il loro legame sia speciale. La conduttrice, oltre a essere stata una mentore, è diventata per Emma una confidente, pronta a dispensare consigli e a mostrare il suo affetto, anche quando è necessario rimproverarla e non tutto è rose e fiori.

Un problema chiuso in quattro mura

Pur ammirando profondamente l’autenticità e l’onestà della conduttrice, Emma ha confessato di avere un piccolo ‘nemico’ ogni volta che va a casa della De Filippi: il bassotto di Maria. “Ha un lato negativo a quattro zampe“, ha scherzato Emma, raccontando di come il cane le si dimostri sempre ostile nei suoi confronti. La cantante ha confessato: “Tutte le volte che vado a casa sua mi ringhia”.

Maria De Filippi è nota per il suo amore incondizionato verso i cani, tanto da portare spesso i suoi cuccioli anche in studio durante le registrazioni. Un affetto che contrasta con la reazione del suo bassotto nei confronti di Emma Marrone.