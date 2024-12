Rosalinda Celentano, le parole arrivano dritte come un proiettile: “ci amiamo da 20 anni” | Lei la conoscete tutti

La confessione di Rosalinda Celentano sull’amore che dura da 20 anni. Le parole della figlia del Molleggiato sorprendono.

È la terzogenita di una delle coppie più famose della tv. Rosalinda Celentano vanta due genitori celebri: Adriano e Claudia Mori.

Si è sempre distinta per il suo carattere indomito e ribelle, anticonformista. Oggi ha 56 anni, è una splendida donna, e nella sua vita ha avuto la sua dose di dolori.

Di recente ha ammesso di non sentire il padre da mesi, senza però specificare i motivi. E qualche tempo fa ha combattuto anche contro un tumore.

Ma almeno in amore, Rosalinda Celentano, ha cose belle da raccontare? Scopriamo cosa ha detto sulla persona che ama da 20 anni.

Rosalinda Celentano: un amore che dura 20 anni

Rosalinda Celentano ha spesso destato scalpore con le sue esternazioni, quasi le piacesse sconvolgere il pensiero comune, andare controcorrente. Come quando, ospite a Belve, parlando del tumore al seno a causa del quale le è stato asportato tutto, racconta di aver rifiutato la ricostruzione. E dice: “Era ancora il periodo in cui io volevo morire. L’ho avuto a 47 anni, quindi a 47 anni ancora io e la morte danzavamo. E quindi quando mi è stato diagnosticato io sono scoppiata a ridere: una liberazione”.

Perché per tanti anni, come ha confessato più volte, ha sofferto di depressione. Ed è stata autolesionista: “Io mi sono tagliata perché facevo fatica a piangere“, ha ammesso.

La confessione dell’artista

Rosalinda Celentano si è sempre apertamente dichiarata bisessuale, anche se a mowmag.com ha sottolineato di non credere nelle etichette. “Ritengo che l’amore non conosca confini di genere. Un uomo può innamorarsi di un uomo così come di una donna, e lo stesso vale per una donna. Non c’è alcuna differenza”, ha dichiarato.

Così come a DivaeDonna tempo fa ha ammesso di amare una donna: “Noi ci amiamo da vent’anni, ma non siamo fidanzate per il momento, lei ha un compagno e un figlio”. Parlava dell’attrice Simona Borioni, che è stata poi sua compagna per 4 anni fino al 2014. L’annuncio della fine della relazione è stato dato all’Ansa dalla stessa Rosalinda, che ha fatto sapere: “Incapace, attualmente, di amare ho deciso di lasciare libera sentimentalmente la signora Simona Borioni, augurandole di cuore tutto il bene del mondo”. Oggi però non sappiamo nulla della vita privata della figlia del Molleggiato, se non che continua a dedicarsi alla recitazione e all’arte, dipingendo i suoi quadri.