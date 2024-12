Massa a Teatro: parte la stagione con un cartellone di grandi nomi | Info per biglietti e abbonamenti

La collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS e l’amministrazione comunale dà il via a una stagione teatrale ricca di appuntamenti.

Buone notizie per gli amanti dell’arte: la nuova stagione teatrale di Pontremoli, organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo ONLUS in collaborazione con l’amministrazione comunale del territorio, promette una serie di spettacoli coinvolgenti e di alta qualità.

Peraltro, tra i protagonisti delle rappresentazioni vi saranno anche alcuni volti noti, come Gaia De Laurentiis, Dario Ballantini e Paolo Mazzarelli, che porteranno sul palco una varietà di generi che spaziano dal dramma alla commedia.

Il 2025 si rivelerà perciò un anno propizio per la comunità locale e per gli abitanti dei Comuni limitrofi, che potranno scegliere tra ben cinque spettacoli che andranno in scena a partire dal 18 gennaio.

Vediamo quindi di cosa trattano “Il Corpo”, “Una giornata qualunque”, “Lo spettacolo di Ballantini”, “Orazio” e “Il mio amico Giacomo”, nonché le relative date in programma.

La stagione teatrale di Pontremoli per il 2025

Iniziamo da “Il Corpo – Voci di donne nel delitto Matteotti“, in partenza dal 18 gennaio e diretto da Matteo Marsan. Interpretato da Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, questo spettacolo racconterà la storia di quattro figure femminili legate a personaggi storici come Matteotti, Turati, Gramsci e Mussolini, esplorando le loro scelte e responsabilità durante gli anni bui della dittatura fascista.

“Una giornata qualunque“, invece, partirà a un mese esatto di distanza, ovvero dal 18 febbraio, e vedrà sul palco Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch. La commedia di Dario Fo e Franca Rame segue le vicende di Giulia, una manager disperata che tenta il suicidio, ma che finirà in una serie di situazioni tragicomiche e grottesche che saboteranno il suo intento. “Lo spettacolo di Ballantini” vedrà la luce a partire dal 5 marzo: protagonista assoluto Dario Ballantini, che selezionerà le sue migliori trasformazioni, sciorinando anche aneddoti curiosi sulla propria carriera, e inserendo anche delle performances a tema musicale. Dal 25 marzo inizia invece “Orazio“, con protagonista Paolo Mazzarelli. Ispirato all’Amleto di Shakespeare, lo spettacolo segue le gesta di un Orazio moderno, un antieroe che si presterà ad aiutare un amico in difficoltà, superando anche le avversità della frenetica vita quotidiana. Infine, il 12 aprile sarà il turno di “Il mio amico Giacomo“, con Giacomo Riccio, un omaggio al suo omonimo Puccini che mescolerà concerto e spettacolo per celebrare il compositore più popolare di sempre in Italia.

Costo dei biglietti e prenotazioni

I biglietti hanno prezzi che spaziano dagli 8 euro (per i giovani possessori della Carta dello Studente) fino ai 15 euro, con la possibilità di acquistare anche degli abbonamenti per i 5 spettacoli che variano dai 52 ai 60 euro.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, è possibile chiamare il numero 0187 4601235 dalle ore 09.00 alle 13.00, oppure il 360 700369 nell’orario pomeridiano. Per quanti si recano direttamente in loco, la biglietteria del teatro apre invece alle ore 17.00.