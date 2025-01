Mediaset, in quattro e quattr’otto li ha fatti fuori: contratto stracciato | Dopo i vari addii non vedremo neanche più loro

Novità a Mediaset. Dopo le Feste non troveremo più qualcuno al suo solito posto: contratto stracciato e tante grazie. Chi sarà sostituito.

Ogni tanto i programmi televisivi hanno bisogno di una rimodernata. Ci vuole ricambio, perché vedere sempre gli stessi volti al solito posto potrebbe stancare il pubblico.

A parte poche eccezioni, come ad esempio Maria De Filippi col suo dating show pomeridiano Uomini e Donne, che va avanti da oltre 20 anni.

Basti pensare all’improvviso defenestramento di Barbara D’Urso, sostituita tra mille polemiche nel suo Pomeriggio Cinque dopo 15 anni. O allo stop anzitempo de La Talpa, condotto da Diletta Leotta, che nonostante le aspettative ha faticato a decollare.

Ma sembra che i vertici di Mediaset non abbiano ancora smesso di fare cambiamenti, e che qualcuno abbia perso il suo solito posto. Ben due persone questa volta, scopriamo chi e perché.

Mediaset: fatti fuori all’improvviso

I corsi e ricorsi della televisione non si arrestano. Mentre alcuni volti restano ben saldi al loro solito posto, che occupano da anni, qualcuno si appresta a salutare. Anzi, di fatto ha già salutato. Perché, dopo la consueta pausa natalizia, che come ogni anno riguarda tutte le trasmissioni, non tornerà al suo posto dove lo abbiamo lasciato.

E questa volta si tratta di due conduttori, non uno solo. Il motivo poi non sarebbe, pare, nemmeno legato ai bassi ascolti del loro programma. Che certo non ne ha di altissimi, ma comunque vanta una bella fetta di fedelissimi. Allora, come mai questa decisione?

Sostituiti i due conduttori

Li abbiamo salutati prima di Natale, ma non li troveremo ancora al loro posto. Parliamo della sempre splendida Federica Panicucci e del suo compagno di avventura Roberto Poletti, che insieme iniziavano la giornata con Mattino 4. Da marzo i due conduttori tenevano compagnia ai telespettatori dalle 10:55 per un’oretta. Qualche settimana fa al loro posto è stata mandata in onda una soap, Terra Amara. E sembra proprio, come riportano diversi siti tra cui anche gossipetv.it, che i vertici Mediaset abbiano deciso di tagliare i costi mantenendo la soap.

Ma forse tra i motivi che hanno spinto a sospendere, almeno momentaneamente, il programma, potrebbero esserci anche gli impegni di Federica Panicucci. La conduttrice infatti ogni mattina presiede Mattino Cinque fino alle 10:50, e in appena 5 minuti dovrebbe correre nell’altro studio per la nuova trasmissione. I tempi sono un po’ troppo ristretti, e questo potrebbe aver influito sulla scelta di rimandare a data da destinarsi Mattino 4. Vedremo nei prossimi mesi cosa succederà.