Alfonso Signorini disperato: proprio lui a poche ore dalla puntata ha stracciato il contratto | Rifiutati tutti i soldi offerti

Grande delusione per Alfonso Signorini, che si aspettava l’ingresso di un nuovo Vip. Ma lui ha scelto di stracciare il contratto e di non entrare nella Casa.

Il Grande Fratello quest’anno sembra fatichi a decollare. Basta fare un giro in rete per tastare il polso dei telespettatori che non ne sono affatto entusiasti.

Molti i concorrenti ancora in gara, e le dinamiche sembrano essere abbastanza prevedibili. Insomma poche sorprese, tutto un già visto.

Questo si traduce in ascolti non altissimi e in un reality che ormai sembra stanco, e che si trascina affannato alla ricerca dei vecchi fasti.

Per questo motivo Alfonso Signorini è rimasto molto deluso dal rifiuto di un nuovo vip che avrebbe voluto nella Casa più spiata d’Italia. Di chi si tratta? E perché ha rifiutato di entrare?

Alfonso Signorini deluso: il vip non entra più nella Casa

Attorno alla Casa del Grande Fratello c’è grande fermento, visti gli ultimi accadimenti. Si attendono provvedimenti disciplinari per i comportamenti ritenuti eccessivi e inaccettabili di alcuni concorrenti. Nello specifico, nei giorni scorsi Helena Prestes ha lanciato un bollitore all’indirizzo di una coinquilina, Jessica Morlacchi. Ma anche su quest’ultima pende una spada di Damocle, poiché ha provocato a lungo la modella, e non è quindi ritenuta del tutto innocente rispetto all’accaduto.

Al momento il televoto è stato annullato, e si attende la nuova puntata per sapere quali provvedimenti saranno presi nei confronti delle due donne. Ma Alfonso Signorini ha molto di cui occuparsi. Sembra infatti che l’ingresso previsto di un nuovo concorrente famosissimo sia saltato, facendolo disperare.

Nuovo ingresso saltato, conduttore disperato

A sollevare la questione è stata Deianira Marzano, alla quale un utente ha chiesto se davvero entrerà nella casa Gabriel Garko. L’esperta di gossip ha risposto affermando che in effetti era previsto l’ingresso dell’affascinante attore, ma che sia saltato. Anche alla luce degli ultimi avvenimenti.

La donna ha scritto che nonostante gli sia stato offerto un “cachet da capogiro” lui abbia declinato l’invito. Lasciando di fatto Alfonso Signorini a bocca asciutta. Sarebbe infatti stato interessante vedere il bellissimo Gabriel nella Casa dove c’è la sua ex più famosa, Eva Grimaldi. La quale sembra abbia ammesso che tra loro non ci sia più nessun rapporto, e che lui nemmeno le risponda più al telefono. Un bel colpo per il conduttore, che avrebbe animato così la Casa e offerto al pubblico qualcosa di cui parlare. Non ci resta che attendere le nuove mosse di Signorini.