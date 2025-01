Mediaset, la conduttrice gli ha detto addio per sempre: Pier Silvio lasciato su due piedi

Una delle conduttrici più amate e seguite di Mediaset ha preso una decisione inaspettata e drastica, lasciando tutti senza parole.

La sua partenza ha scosso non solo il pubblico, ma anche i vertici dell’azienda, a partire da Pier Silvio Berlusconi.

Una conduttrice che con la sua energia, la sua simpatia e la sua professionalità ha conquistato milioni di italiani, rendendola un punto di riferimento nel panorama televisivo.

Ma cosa ha spinto questa donna di successo a dire addio a Mediaset e al suo pubblico dopo tanto tempo?

In questo articolo, sveleremo tutti i retroscena di questa clamorosa separazione e cercheremo di capire cosa si cela dietro l’amara decisione.

Addio per sempre?

Una celebre conduttrice, volto storico della televisione italiana, si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera, stavolta lontano dalle reti Mediaset capitanate da Pier Silvio. Dal 9 gennaio, infatti, sbarca su Prime Video il nuovo game show “Red Carpet – Vip al tappeto”, che vedrà proprio Alessia Marcuzzi alla conduzione. In questo innovativo format, la showgirl non sarà solo la presentatrice, ma impersonerà anche il capo di un’agenzia di guardie del corpo. Un ruolo inedito, che promette di rivelare un lato di Alessia Marcuzzi finora poco esplorato.

“A 50 anni è tempo di bilanci, lavoravo senza sosta da quando ne avevo 17″ – ha detto Alessia Marcuzzi ai microfoni del Il Corriere della Sera – “Non c’è stato nessuno strappo con Mediaset, ma è stata una scelta dovuta al momento, una scelta fatta in nome di quella libertà. Non volevo rimanere legata ai reality, volevo cambiare, sentivo che dovevo scegliere dei programmi diversi, scriverne uno mio come è stato per Boomerissima, o fare cose che Canale 5 non aveva in mente per me. Avevo voglia di progetti più affini a quella che sono oggi”.

La nuova avventura

“Red Carpet – Vip al tappeto” promette di essere un mix di glamour, comicità e imprevisti. I Vip, guidati da Alessia Marcuzzi, dovranno affrontare sfide e prove divertenti, sempre con l’obiettivo di conquistare il pubblico e la giuria. La Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, sarà presente per commentare con ironia le performances dei concorrenti e regalare al pubblico momenti di grande divertimento.

I Vip che dovranno destreggiarsi tra passerelle e imprevisti formano un cast stellare, composto da nomi noti del mondo dello spettacolo: Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta saranno i protagonisti di questa sfida sul tappeto rosso. Ad affiancarli, un gruppo di influencers e personaggi televisivi, come Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.