Che Dio Ci Aiuti, la notizia è come un fulmine a ciel sereno: dopo il sofferto addio c’è il grande ritorno | Come ha reagito la Chillemi

Tutti i fan in fibrillazione: sembra che stia per tornare un amato personaggio sul set di Che Dio ci aiuti. Come ha reagito la Chillemi.

Abbiamo lasciato Che Dio ci aiuti alla settima stagione, e tutti i fan della serie attendono con ansia i prossimi episodi, per scoprire che ne è dei loro beniamini.

La fortunata serie di Rai Uno, ambientata in un convento, piace molto al pubblico perché la trova rassicurante, adatta alla famiglia, e con temi interessanti anche se trattati in toni leggeri.

Molti sono i personaggi che si sono avvicendati sul set, ognuno portando qualcosa alla serie e conquistando il cuore dei telespettatori.

Ora sembra che dopo un sofferto addio, stia per tornare qualcuno che ha lasciato un grande vuoto. Come ha reagito Francesca Chillemi alla notizia?

Che Dio ci aiuti: il ritorno

In una vecchia intervista su capital.it Francesca Chillemi ha commentato il successo della fiction Che Dio ci aiuti, spesso paragonata ad un’altra grande serie amatissima dal pubblico: Don Matteo. Un tema, quello religioso, ricorrente in entrambe, e i toni simili, che ne fanno un prodotto adatto a tutta la famiglia.

Infatti l’attrice sostiene che il successo sia dovuto al perfetto mix tra leggerezza e messaggi profondi. “È una serie leggera che tratta di quotidianità e di famiglia e che manda messaggi molto positivi nei confronti della vita” spiega. E quello che piace è anche il fatto di vedere come tutte queste persone che di fatto non si conoscono, all”interno del convento creano legami e diventano una grande famiglia. Mentre a kisskiss.it ha confessato: “Ogni stagione ci sono state delle persone nuove. Io ho delle persone che porto nel cuore che fanno parte della mia vita dalla prima stagione”. Ma qualcuno è anche andato via, e dopo l’addio sta per tornare. Come ha reagito l’attrice?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Dopo l’addio sarà nuovamente sul set

A suggerire questo attesissimo ritorno è proprio Francesca Chillemi che, come mostrato su Instagram da superguidatv, scherza sul set con Elena Sofia Ricci. La quale ha lasciato la serie. Ma non per sempre, pare. Come si vede nel video infatti le due attrici vestono entrambe gli abiti da suora, quindi nell’ottava e prossima stagione ci sarà di nuovo Suor Angela.

E Suor Azzurra, ovvero Francesca Chillemi, non poteva che essere felice del ritorno della sua mentore. I fan non vedono l’ora, ma non si sa ancora quando potranno vedere le nuove puntate. Forse il prossimo autunno; attendiamo notizie.