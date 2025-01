Ma quale Serena Rossi: Carlo Conti ha puntato proprio loro come co-conduttrici | Preparati già i contratti sul tavolo

Altro che Serena Rossi: Carlo Conti ha optato per altre due co-conduttrici. Gli aficionados di Sanremo sono rimasti a bocca aperta.

Sanremo è sempre più vicino e gli italiani non stanno più nella pelle: vogliono assolutamente sapere chi saranno i VIP ospiti e i co-conduttori al Festival.

Ogni anno la competizione canora è seguita da milioni di persone e quest’anno non farà eccezione; anzi, il ritorno di Carlo Conti ha generato molto interesse tra il pubblico.

Negli ultimi anni, infatti, è stato Amadeus a condurre il programma, ma ora ha lasciato le redini al collega toscano, anche lui molto amato. Di certo non ci sono dubbi sul successo della sua conduzione.

Ma chi ci sarà al suo fianco? Già da tempo si parlava di Serena Rossi, ma la verità è ben altra: Carlo Conti ha puntato proprio loro come co-conduttrici. Non ci si crede.

Torna il Festival di Sanremo

C’è grande attesa per il Festival di Sanremo, e c’è già chi si è organizzato con gli amici per seguire le puntate tutti insieme, facendo il tifo per l’uno o l’altro cantante. La competizione andrà in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio e vedrà il ritorno alla conduzione di Carlo Conti. Un bel passaggio di testimone, quello tra Amadeus e lui. Il pubblico non vede l’ora di veder tornare sul palco dell’Ariston il conduttore toscano e soprattutto di scoprire cos’hanno in serbo per gli italiani i grandi cantanti che essi amano.

Ma chi sarà al fianco di Conti durante le serate? Se pensavate che fosse Serena Rossi la co-conduttrice, vi sbagliate di grosso: l’attrice ha rivelato di non sapere nulla di un suo coinvolgimento al Festival, negando quindi che sarà presente durante le serate. A chi toccherà questa responsabilità quindi? Carlo Conti ha scelto due nomi importanti della televisione italiana.

Carlo Conti sceglie loro

Secondo alcune indiscrezioni, Carlo Conti vorrebbe al suo fianco Katia Follesa e Geppi Cucciari, oltre ad altri artisti e cantanti molto amati. Sembra infatti che il conduttore abbia scelto di dare spazio alla comicità femminile e, anche se le voci non sono confermate, molti sono sempre più convinti che i contratti siano già stati firmati.

Altre indiscrezioni parlano di Mahmood e Annalisa, ma sembra che le due comiche siano le più papabili per il ruolo. Manca ormai pochissimo al Festival e a breve conosceremo anche l’identità dei co-conduttori, anche se tanti utenti hanno ormai la certezza che saranno proprio Follesa e Cucciari a salire sul palco dell’Ariston. Presto sapremo chi avrà ragione.