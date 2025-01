Giuliano Vitali, comandante Polizia locale di Massa, riceve pergamena di merito e targa dal sindaco Persiani

L’amministrazione locale di Massa celebra l’operato della Polizia locale di Massa durante i festeggiamenti della festa di San Sebastiano: il discorso del comandante Giuliano Vitali.

I festeggiamenti per la festa di San Sebastiano a Massa sono stati teatro di una cerimonia che ha coinvolto la Polizia locale, protetta dal medesimo patrono e guidata dal comandante Giuliano Vitali.

In testa alla Municipale dal 2022, Vitali ha ricevuto dal sindaco Francesco Persiani una pergamena di merito e una targa commemorativa dagli appartenenti al corpo, e davanti ai colleghi, alle Istituzioni e alla cittadinanza ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti negli ultimi mesi.

Solo nel 2024, infatti, la Polizia Municipale di Massa ha gestito oltre 6.000 richieste di intervento, tra cui incidenti stradali, operazioni di tutela ambientale e attività di contrasto all’abusivismo edilizio. Ha inoltre registrato 35.554 infrazioni alla circolazione stradale e 600 incidenti stradali (di cui purtroppo 3 mortali), per un totale di 65 patenti ritirate.

La cerimonia ha funto da punto di congiunzione tra l’Arma e la popolazione, ma ha rappresentato anche un momento significativo nella carriera di Vitali, che si prepara ad abbandonare il suo ruolo entro il prossimo marzo in vista del suo trasferimento a Roma.

L’incontro tra le Forze dell’Ordine e i cittadini di Massa

La cerimonia è stata impreziosita dall’intervento della piccola orchestra di fiati del liceo Palma e dal coro di voci bianche, momento che ha anche siglato la premiazioni con la pergamena di riconoscenza a beneficio degli agenti che hanno maturato il congedo e sono andati in quiescenza dal servizio. Tra di essi, ricordiamo: Fabrizio Alibani, Aladino Baldini, Fabio Bedini, Fosco Bellè, Simonetta Bertelloni, Piero Borghini, Augusto Caribotti, Pierpaolo Fabbri, Fabrizio Giromella, Renzo Mosti, Graziano Nannini, Sauro Pardini, Osvaldo Quadrelli, Domenico Tarabella, Valter Triglia e Giulio Tassi.

Come riporta anche lavoceapuana.com, il primo cittadino ha riservato ai militari prossimi al congedo un messaggio toccante: “Desidero innanzitutto rivolgere un caloroso saluto e ringraziamento alle donne e agli uomini del Corpo di Polizia, a cui va il mio più vivo apprezzamento per il compito che, con grande senso di dovere e vicinanza ai cittadini, assolvono ogni giorno. Un saluto e un particolare ringraziamento a chi, dopo aver prestato servizio sempre con molta dedizione, ha raggiunto la pensione. Ma la Polizia locale c’è, con il suo impegno quotidiano, vigila e indirizza, e rappresenta un faro per tutti noi“. Persiani ha infine concluso: “Questa è un’occasione speciale per salutare e ringraziare anche il nostro comandante Vitali. A nome mio e dell’intera comunità, voglio esprimere la nostra profonda gratitudine“.

La replica di Giuliano Vitali

Il comandante della Polizia locale ha commentato: “Grazie per l’apprezzamento e per le parole di stima. Ho sempre trovato supporto in tutte le scelte fatte, grazie alle associazioni che ci hanno sempre aiutato, a Don Samuele Agnesini per la sua vicinanza e al Vescovo“.

E ha concluso: “Oggi come allora San Sebastiano è esempio delle nobili virtù della tutela e della legalità, del rispetto e della dignità umana. Oggi è un momento di festa, un momento per ritrovarsi, per dirsi grazie, e questo è un importante messaggio“. Vitali, destinato a ricoprire un importante ruolo a Roma in vista del Giubileo, potrebbe essere sostituito da Emanuele Moretti, dirigente della Polizia locale capitolina dal 2017, e precedentemente di stanza a Casalecchio di Reno, Carrara e La Spezia.