Lutto Massa: scomparso Oliviero Bigini, il cordoglio dell’intera comunità massese

La comunità di Massa si stringe attorno alla famiglia di Oliviero Dino Bigini, venuto a mancare all’età di 96 anni. Il ricordo affettuoso di sindaci e collaboratori.

Oliviero Dino Bigini, scomparso recentemente alla veneranda età di 96 anni, è stato una figura di spicco nella comunità di Massa, nonché un simbolo vivente della memoria storica del Paese.

Nato nel 1928, Bigini ha partecipato attivamente alla Resistenza durante gli anni bui della Seconda Guerra Mondiale, dedicando poi la propria esistenza alla difesa della libertà e della democrazia, e divulgando la sua preziosa esperienza anche alle generazioni più giovani.

Bigini, inoltre, è stato presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) di Massa Linea Gotica e, successivamente, è stato anche insignito del titolo di presidente onorario, ruolo che ha ricoperto fino alla propria dipartita.

In questa veste, Bigini ha lavorato instancabilmente per mantenere viva la memoria dell’antifascismo e della lotta per la Liberazione, e la sua scomparsa ha comprensibilmente rattristato l’intera comunità, che si è ritrovata a congedarsi da una figura che fungeva non solo da prezioso punto di riferimento, ma anche da ponte con un passato di cui ancora oggi si avvertono gli echi.

Oliviero Dino Bigini, una vita al servizio degli ideali

Oltre al suo impegno con l’ANPI, Oliviero Bigini è stato anche consigliere comunale a Massa dal 1956 e assessore alle finanze dal 1968 al 1969.

Inoltre, è stato membro della segreteria provinciale del Partito Comunista Italiano (PCI) di Massa-Carrara e segretario del comitato comunale del PCI di Massa. Esempio concreto di dedizione e impegno civico, Oliviero Bigini ha lasciato una corposa eredità storica e ideologica ai suoi concittadini, e il suo operato continuerà probabilmente a ispirare anche le future generazioni nella difesa dei valori di libertà e democrazia, a lui tanto cari. Ricordiamo infatti che, durante la Resistenza, Bigini ha accompagnato il fratello Alceste nella lotta partigiana, diventando testimone di fatti e avvenimenti che hanno segnato profondamente la sua terra, e giocato un ruolo determinante in numerosi eventi successivi.

Il ricordo del sindaco Francesco Persiani

Il sindaco di Massa Francesco Persiani ha voluto ricordare Bigini con un messaggio affettuoso: “La città di Massa si stringe nel ricordo di Oliviero Dino Bigini, figura storica nella nostra comunità e già presidente dell’ANPI di Masa, di cui è stato recentemente presidente onorario. (…) A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Massa perde un cittadino che ha dedicato tutta la sua vita al servizio della collettività“.

Anche il primo cittadino di Montignoso, Gianni Lorenzetti, ha fatto eco: “Con profondo dolore salutiamo Oliviero Dino Bigini, storico presidente dell’ANPI di Massa e attuale presidente onorario. Voce autorevole della lotta antifascista, ha dedicato la sua vita a difendere i valori della Resistenza e a trasmettere l’importanza della Costituzione alle nuove generazioni. Il suo impegno e il suo esempio resteranno con noi. Grazie Oliviero”.