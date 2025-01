Maxi concorsone finalmente aperto: il prestigioso Comune ha dato il via libera | Lavori solo 18 ore settimanali e stipendio d’oro

Finalmente è arrivato il momento che tanti aspettavano! Il prestigioso Comune ha ufficialmente aperto le porte a un maxi concorso che cambierà la vita di centinaia di persone.

Un’opportunità unica per entrare a far parte di una delle Amministrazioni più prestigiose del Paese, con condizioni di lavoro davvero invidiabili.

Stiamo parlando di un impiego a tempo pieno con un orario ridotto a sole 18 ore settimanali e un compenso decisamente sopra la media.

Questo concorso rappresenta anche un’occasione per mettere a frutto le proprie competenze e contribuire attivamente allo sviluppo della comunità locale.

Non resta che scoprire tutti i i dettagli e preparare i vostri curriculum, perché la corsa ai posti è già iniziata.

Candidati anche tu

Buone notizie per chi cerca un lavoro che concili vita privata e professionale! Il Comune di Cineto Romano in provincia di Roma ha indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio tecnico-manutentivo specializzato, con un contratto a tempo indeterminato e un orario di lavoro di sole 18 ore settimanali. Il profilo ricercato è quello di un professionista versatile, in grado di svolgere diverse mansioni, dalla manutenzione di edifici pubblici alla cura del verde. Il Comune offre un trattamento economico di tutto rispetto, in linea con i contratti collettivi nazionali di lavoro per gli Enti Locali, e la possibilità di crescere professionalmente all’interno di una piccola comunità.

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore e della patente di guida B. Le prove d’esame verteranno su nozioni tecniche e pratiche, relative alle mansioni da svolgere. Per candidarsi, invece, è necessario registrarsi al Portale unico del Reclutamento (InPA).

Un’offerta imperdibile

L’opportunità di lavorare in un piccolo Comune, con un orario di lavoro ridotto e un pacchetto retributivo interessante, rappresenta un’occasione unica per chi cerca un equilibrio tra vita lavorativa e personale. Per accedere a questa entusiasmante opportunità, dovrai superare tre prove: la prova pratica operativa, che consiste in alcune sotto-prove. Tra queste la manutenzione di edifici in cui ti sarà chiesto di dimostrare la tua abilità nel eseguire piccole riparazioni, tinteggiature e altre attività di manutenzione ordinaria sugli edifici comunali; manutenzione del verde in cui metterai alla prova le tue competenze nella cura del verde pubblico, utilizzando attrezzature specifiche come decespugliatori e potatori; conduzione di mezzi in cui emergerà la tua capacità di guidare e manovrare in sicurezza macchine operatrici; infine la sistemazione di opere stradali che evidenzierà le tue conoscenze nella manutenzione di fognature, pozzetti e caditoie.

Seguirà una prova scritta, in cui verranno verificate la tua conoscenza delle leggi che regolano gli enti locali e la sicurezza sul lavoro, e per concludere una prova orale in cui sarai valutato sulle tue conoscenze in ambito stradale, idraulico, di manutenzione del verde e di meccanica.