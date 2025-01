Rottama la tua vecchia auto e lo Stato ti regala questo mezzo: puoi dire addio anche al bollo e la revisione

Sei stanco di far fronte alle continue spese legate alla tua auto? Bollo auto, assicurazione, manutenzioni una lista infinita che sembra non finire mai.

C’è una buona notizia: lo Stato ha deciso di venire incontro alle esigenze dei cittadini e ha messo a punto un piano rivoluzionario per la mobilità sostenibile.

Rottamando la tua vecchia auto, potrai infatti accedere a un mezzo di trasporto con costi di gestione praticamente nulli.

Immagina di poterti muovere in città senza pensieri, senza dover più preoccuparti del costo del carburante, delle lunghe code alle pompe di benzina e dei fastidiosi problemi di parcheggio.

E non è tutto, perché questo mezzo di trasporto è ecologico e silenzioso, il che contribuisce a migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città. Sei curioso di scoprire di quale mezzo si tratta? Preparati a scoprirlo.

Puoi dire addio alla tua auto

Stai sognando di rottamare la tua vecchia auto? Il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per farlo grazie ai Bonus Bici promossi da diverse regioni italiane. Acquistare una nuova bicicletta, elettrica o tradizionale, è diventato ancora più conveniente. Dimenticate l’idea di un unico Bonus Bici nazionale, dal momento in cui il panorama degli incentivi per la mobilità sostenibile è molto più variegato e ricco di opportunità. Ogni Regione, e spesso anche i singoli Comuni, hanno ideato iniziative specifiche per promuovere l’uso della bicicletta.

Molte Regioni offrono sconti sull’acquisto di biciclette elettriche e tradizionali, rendendo così più accessibile l’acquisto di modelli di alta qualità. Diversamente, alcune Regioni incentivano l’utilizzo dei servizi di bike sharing, offrendo voucher per noleggiare biciclette in combinazione con i mezzi pubblici e, in alcune città, pedalare viene premiato con incentivi economici per ogni chilometro percorso.

Chi è destinato questo bonus e come si fa a richiederlo?

I beneficiari del Bonus Bici sono principalmente i residenti nelle Regioni e nei Comuni che hanno aderito all’iniziativa. In genere, sono favoriti coloro che risiedono in zone dove sono state attuate politiche per la mobilità sostenibile, come piste ciclabili e infrastrutture dedicate. Anche chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante per acquistare una bicicletta può beneficiare di incentivi. Inoltre, molti bandi sono rivolti ai pendolari che utilizzano i servizi di bike sharing integrati con il trasporto pubblico.

La procedura per richiedere il bonus varia a seconda della Regione e del Comune di residenza. In generale, è necessario iscriversi al portale dedicato e compilare il modulo online fornendo i propri dati personali, i dettagli dell’acquisto della bicicletta e allegando la documentazione richiesta. Tra i documenti richiesti più spesso ci sono la fattura d’acquisto della bicicletta, un documento d’identità valido e, nel caso di biciclette elettriche, la dichiarazione di conformità.