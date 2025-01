Addio limite ISEE per questo bonus: finalmente possono prenderlo tutti | Questa volta la Meloni ha fatto il super regalone

È arrivata la svolta che tutti aspettavano! Il governo ha deciso di eliminare definitivamente il limite ISEE per un bonus, aprendo le porte a un numero ancora maggiore di beneficiari.

Questa importante novità rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama delle agevolazioni statali, segnando un punto di svolta per milioni di famiglie italiane.

Fino a oggi, l’accesso a molti bonus era subordinato al possesso di specifici requisiti economici, che escludevano una fetta consistente della popolazione.

Con l’abolizione del tetto ISEE, le opportunità si ampliano in modo significativo, offrendo un sostegno concreto a coloro che ne hanno maggiormente bisogno.

Sì, avete capito bene: da oggi in poi, chiunque potrà richiedere e ottenere questo importante contributo economico. Scopriamo insieme di quale bonus si tratta.

Tutti posso richiedere questo bonus

Una notizia che farà la felicità di molti italiani: il bonus luce per disabili nel 2025 non richiede più la presentazione dell’ISEE. Questo significa che tutti coloro che rientrano nei requisiti potranno beneficiarne, indipendentemente dalla propria situazione economica. Si tratta di uno sconto diretto in bolletta che viene erogato ai cittadini affetti da disabilità. L’importo varia a seconda del tipo di disabilità e delle specifiche esigenze della persona.

Le spese per l’energia elettrica incidono in modo significativo sul bilancio familiare, soprattutto per le famiglie con disabili che spesso hanno bisogno di utilizzare apparecchiature mediche o ausili che richiedono un consumo energetico maggiore. Il bonus luce rappresenta quindi un importante sostegno economico per queste famiglie. Il bonus luce disabili 2025 è destinato ai nuclei familiari in cui almeno un componente sia riconosciuto gravemente disabile ai sensi della Legge 104/92. Possono inoltre accedere al beneficio i nuclei che utilizzano apparecchiature elettromedicali vitali, come specificato dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. È importante sottolineare ancora una volta che il requisito del reddito, dunque l’isee, non è previsto per questo tipo di bonus.

Un regalo dal Governo Meloni

Il bonus luce per disabili, misura strutturale e permanente, è già attivo. Per richiederlo, è necessario recarsi presso il Comune di residenza e presentare una domanda, corredata da un modulo debitamente compilato, un certificato ASL attestante la grave condizione di salute e l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali, nonché un documento d’identità.

Inoltre, saranno richieste informazioni relative alla fornitura elettrica, quali il codice POD, la potenza impegnata e il codice fiscale. I moduli necessari possono essere scaricati direttamente dal sito che trovi cliccando qui. I tempi di risposta generalmente previsti sono di due mesi.