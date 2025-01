Allerta Gialla Massa-Carrara: oggi piogge via via sempre più intense | Previsioni per domani

Tra poche ore inizia l’Allerta Gialla per la zona di Massa e Carrara: ecco quali saranno i potenziali momenti più critici della giornata e cosa aspettarsi.

La parentesi invernale sta riservando alcune sorprese alla penisola italiana, con il maltempo che investe da giorni le Regioni del Centro e del Sud, mentre il Nord resta coperto da cieli grigi e leggermente piovosi.

In particolare, nelle prossime ore si attendono delle precipitazioni anche abbondanti nell’area di Massa e di Carrara, e la Protezione Civile ha emesso un’Allerta Gialla per rischio idrogeologico che inizierà nel tardo pomeriggio di lunedì 27 gennaio e che si prolungherà fino alle ultime ore della giornata.

Le piogge deboli della mattinata, infatti, potrebbero intensificarsi notevolmente, provocando allagamenti e implementando il rischio di frane.

L’Allerta inizierà alle 18.00 di oggi e si prolungherà fino a mezzanotte, ma il livello di attenzione resta alto anche nelle ore successive. Ecco dunque una lista di precauzioni da mettere in atto per evitare le situazioni di pericolo.

Allerta Gialla a Massa e Carrara: i consigli utili

Innanzitutto, è opportuno rimanere alla larga da aree vicine a corsi d’acqua, a colline e pendii scoscesi: queste zone potrebbero subire crolli e frane anche di piccola entità, ma che potrebbero minare la sicurezza delle strade che si trovano nelle vicinanze.

Inoltre, è sempre buona norma prepararsi preventivamente a possibili allagamenti, assicurandosi che le proprie tubature di casa siano in buone condizioni, oltre che munirsi di materiali per eseguire eventuali riparazioni. Consigliamo inoltre di monitorare costantemente le notizie e il bollettino meteorologico del proprio territorio di appartenenza, controllando inoltre anche gli aggiornamenti della Protezione Civile. Infine, è utile avere a disposizione un piano di evacuazione pronto in caso di emergenza anche se, al momento, la situazione appare sotto controllo. Dopo i recenti eventi atmosferici straordinari che hanno coinvolto in particolare l’Emilia Romagna, infatti, le Istituzioni preferiscono adottare un approccio preventivo durante le giornate più a rischio.

Le previsioni per martedì 28 dicembre

Ricordiamo che l’Allerta Gialla inizia dalle 18.00 e si estende fino alla mezzanotte di lunedì 27 gennaio; nelle ore successive le piogge continueranno, ma si stimano precipitazioni di minore intensità.

Nella giornata di martedì 28 dicembre, inoltre, le temperature massime raggiungeranno circa i 12°, mentre le minime si attesteranno a 7°. Raccomandiamo in ogni caso di mantenere alto il livello di prudenza, e di seguire costantemente l’evoluzione del meteo sui canali ufficiali della Protezione Civile.