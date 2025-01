Massa, scuola Parini: convocata oggi riunione urgente per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico

L’Amministrazione di Massa convoca una riunione per informare i cittadini circa il destino degli studenti della scuola Parini dopo i recenti rilievi.

La problematica degli edifici pubblici fatiscenti o in condizioni precarie in Italia è un tema che coinvolge i cittadini in prima linea, e di conseguenza anche le Amministrazioni locali dei relativi Comuni di appartenenza.

Secondo un’analisi della Community Smart Buildings, infatti, circa il 56% degli edifici nel Belpaese risulta inefficiente, statistica che include anche scuole, ospedali e altre aree comunitarie.

La situazione è aggravata anche dalla mancanza di risorse e competenze tecniche, e tale eventualità contribuisce a rallentare la pianificazione e la messa in atto dei lavori necessari alla riqualificazione degli immobili, creando inoltre non pochi disagi alla cittadinanza.

Va perciò rivolto un plauso all’Amministrazione del Comune di Massa, che nelle ultime ore ha annunciato una riunione pubblica per informare la comunità circa il destino dell’istituto comprensivo Parini. In seguito a recenti rilievi, infatti, un team di esperti avrebbe notificato alcune criticità strutturali che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza di docenti, del personale ausiliario e degli studenti, e si profila perciò la prospettiva di un trasferimento delle attività accademiche presso altre sedi.

Il comunicato del Sindaco Francesco Persiani

Come anticipato, il primo cittadino di Massa ha indetto una riunione pubblica presso la sala del Consiglio comunale che avrà luogo oggi, mercoledì 29 gennaio, dalle ore 17.30 e a cui potranno partecipare anche le famiglie degli studenti della scuola Parini. Francesco Persiani ha divulgato l’annuncio anche sui social, annunciando: “Cari concittadini, desidero informarvi che, in seguito ad accertamenti tecnici, abbiamo riscontrato alcune criticità che richiedono la nostra immediata attenzione sulla scuola Parini“.

E ha spiegato: “La sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico è la nostra priorità assoluta, e per questo motivo abbiamo già individuato una soluzione temporanea del trasferimento dei ragazzi in due sedi alternative per garantire la continuità delle attività scolastiche. (…) Condivideremo tutti i dettagli sulle azioni intraprese e sui passi futuri per risolvere questa situazione nel modo più rapido ed efficace possibile. I genitori interessati sono invitati a partecipare per ricevere informazioni dirette e chiarire ogni dubbio“.

Il futuro dell’istituto comprensivo Parini

Al momento non sono state rese note le tempistiche dei prossimi interventi sugli edifici del comprensorio scolastico, né si conoscono le modalità e i luoghi di trasferimento degli studenti.

Il Sindaco Persiani ha infatti chiosato: “Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione in questo momento. Stiamo lavorando con determinazione per trovare una soluzione, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza e trasparenza di azione“.