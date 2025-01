Caffè, tutti comprano sempre la stessa marca ma il migliore in assoluto è solo questo: sembra di bere quello del bar

Tra tutte le marche di caffè diffuse in Italia quali sono le migliori? Altroconsumo ha stilato la classifica dei brand che propongono i migliori espresso da bere a casa come al bar.

In Italia il caffè non si limita ad essere una semplice bevanda, ma è parte integrante della cultura nazionale: si tratta di un rito quotidiano, un pretesto per socializzare e un momento imprescindibile della giornata.

La tradizione del caffè al bar è particolarmente radicata nel Mezzogiorno, in cui il consumo è quasi un’istituzione, e ricreare questo momento anche a casa diventa un obiettivo quotidiano.

Gli italiani cercano di ottenere l’espresso perfetto anche a casa, affidandosi a miscele e a metodi di preparazione che possano avvicinarsi il più possibile al caffè servito nei migliori locali.

Non è semplice però orientarsi all’interno di un mercato che offre diverse opzioni: per questo Altroconsumo ha stilato una classifica dei migliori caffè macinati in commercio, valutando aroma, intensità e qualità della miscela.

Il miglior caffè da preparare a casa come al bar: quale marca di espresso scegliere

L’analisi condotta dalla famosa organizzazione di consumatori ha preso in esame diverse marche di caffè tostato e macinato, confrontandone caratteristiche organolettiche, composizione e sostenibilità. Al primo posto gli esperti hanno posizionato il brand Illy Classico, un caffè dalla tostatura media che si distingue per il perfetto equilibrio tra dolcezza e acidità, con note aromatiche di cioccolato e frutta secca. Illy ha ottenuto 77 punti su 100 e si è rivelato ideale per chi desidera un espresso dal gusto rotondo e persistente.

Subito dopo spicca Lavazza Qualità Rossa, una miscela più corposa e intensa, che unisce Arabica e Robusta per un sapore ricco e avvolgente. Si tratta, indubbiamente, di uno dei marchi più diffusi nelle case italiane, soprattutto per chi prepara il caffè con la moka tradizionale.

Marchi di caffè diversi: la differenza sta nell’equilibrio della miscela

Caffè Borbone, celebre soprattutto per le sue miscele dedicate alle macchinette a cialde e capsule, è un brand molto popolare, ma nella classifica di Altroconsumo ha guadagnato le ultime posizioni, con 72 punti. La differenza con il primo classificato è minima, ma questa circostanza evidenzia come le sfumature di gusto e la qualità della miscela possano fare la differenza.

Bisogna comunque ricordare che la scelta del caffè è altamente soggettiva e dipende dalle preferenze individuali: c’è chi predilige un aroma più delicato e bilanciato come quello di Illy, e chi preferisce un gusto più deciso e intenso, tipico delle miscele con una maggiore percentuale di Robusta.