Nave arenata al porto di Marina di Massa: al via i lavori per la rimozione per evitare danni ambientali

Dopo l’incidente navale del 28 gennaio e il recupero dell’equipaggio della Guang Rong, ora è il momento di prevenire i potenziali danni ambientali a Marina di Massa.

La giornata del 28 gennaio ha portato ampio scompiglio nella tranquilla comunità di Marina di Massa, improvvisamente finita sotto i riflettori nazionali a causa di un rovinoso incidente navale.

La Guang Rong, una nave di 103 metri battente la bandiera di Cipro, si è infatti incagliata contro il pontile, distruggendone una porzione dopo essere finita alla deriva, probabilmente a causa del maltempo.

In effetti, la giornata di martedì è stata caratterizzata da forti venti di libeccio, mentre il mare si presentava piuttosto mosso, eventualità che avrebbero fatto perdere al capitano il controllo dell’imbarcazione.

Dopo aver recuperato l’equipaggio, composto da 12 persone di nazionalità differenti, e aver messo in sicurezza l’area, le Autorità locali ora si concentrano sulla rimozione completa della nave, in modo da prevenire eventuali danni ambientali all’ecosistema marino della zona.

Gli interventi di soccorso

L’incidente è avvenuto verso le ore 21.00 di martedì 28 gennaio, quando l’imponente imbarcazione, una Hopper Dredger che trasportava pietrame granulato, si è scontrata violentemente contro la testata del pontile, provocandone il crollo parziale.

Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto che, con il coordinamento del Centro Regionale di Soccorso Marittimo, ha provveduto a portare in salvo i 12 membri dell’equipaggio, che fortunatamente non hanno riportato ferite. L’area dell’incidente è stata sorvolata dall’elicottero Nemo, in modo da favorire l’attività e il monitoraggio dei soccorsi, e la Guang Rong è stata infine rimorchiata in porto per essere sottoposta a ulteriori controlli e riparazioni. Mentre le Autorità hanno avviato un’inchiesta per accertare le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità, adesso ci si concentra sull’esigenza di rimuovere completamente l’imbarcazione, in modo da scongiurare potenziali danni ambientali a Marina di Massa.

🌊 EMERGENZA IN MARE:

La nave cargo GUANG RONG si è incagliata nei pressi di un pontile di Marina di Massa a causa del maltempo. L’elicottero Nemo sorvola l’area per monitorare, mentre l’equipaggio è già al sicuro. Operazioni coordinate dalla #GuardiaCostiera di #Livorno. pic.twitter.com/wXxuAYy4Ui — Guardia Costiera (@guardiacostiera) January 28, 2025

Il comunicato del Sindaco Francesco Persiani

Il primo cittadino di Marina di Massa, che ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione dopo l’incidente navale, ha preso parte a un incontro in Prefettura per fare il punto della situazione, nonché per pianificare una strategia che prevenga lo sversamento di carburante nelle acque territoriali.

Persiani ha poi riferito alla cittadinanza: “Il tavolo prefettizio di stamani (…) ha messo in evidenza la necessità di intervenire in prima battuta per mettere in sicurezza e salvaguardare, naturalmente, l’ambiente marino, quindi provvedere a evitare che possa esserci sversamento di carburante e alla sua rimozione il più velocemente possibile, condizioni meteorologiche permettendo e quelle meteo-marine. (…) Le condizioni meteo stanno migliorando, e la situazione dovrebbe rimanere stabile fino a domenica: ciò ci rassicura sul fatto che, probabilmente, questa attività verrà posta in essere. Il secondo aspetto sarà quello di capire le condizioni del pontile, quindi cosa è successo a seguito dell’urto e della caduta della parte terminale della rotonda“.