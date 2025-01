Auto usata, controlla sempre questo dettaglio: se è usurato preparati a sborsare tanti soldi dopo averla comprata | Lo dicono tutti i meccanici

Quando decidi di affidarti all’usato per l’acquisto di un’auto fai attenzione ai dettagli. Se una particolare parte è usurata sono guai.

Il momento dell‘acquisto di un’auto è molto delicato, perché si tratta di una spesa consistente, e che non può essere affrontata quindi con leggerezza.

Anche perché sarà un veicolo che, nella peggiore delle ipotesi, dovrebbe durare almeno 12-15 anni, se tutto va bene.

Ma se molti automobilisti preferiscono affidarsi ad un mezzo nuovo del quale essere i primi proprietari, molti altri si orientano verso l’usato.

Il mercato delle auto usate è sempre alquanto fiorente, anche perché si possono trovare delle vere occasioni sia presso le concessionarie autorizzate che dai privati. Ma bisogna fare molta attenzione e controllare tutti i particolari: se c’è una specifica parte usurata, saranno dolori per sostituirla.

Auto usata: occhio ai dettagli

Il mercato delle auto usate sembra avere avuto una leggera impennata negli ultimi tempi. Secondo quanto riporta huffingtonpost.it, le stime di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) indicano che nel 2023 è stato positivo, ovvero “in crescita dell’8,6% a 5.009.362 trasferimenti di proprietà, rispetto ai 4.614.244 del 2022, ma in calo del 10,7% sul 2019”.

Sempre più italiani quindi, complici anche la crisi e i prezzi troppo alti, scelgono una vettura usata. Ma sanno davvero come scegliere? Ci sono diversi elementi da considerare. Il primo a cui si affidano tutti è il più ovvio, ovvero il chilometraggio. Che però non sempre è indicativo. Primo, perché ci sono purtroppo alcuni furbetti che manomettono il contachilometri per far apparire l’auto meno usata di quanto sia in realtà. E secondo perché può anche essere che, pur trattandosi di un veicolo molto datato, sia stato utilizzato pochissimo.

Cosa controllare prima dell’acquisto

Un altro dettaglio da tenere presente è l’usura della carrozzeria e il suo stato, che potrebbe indicare incidenti. E ovviamente, motore e parti meccaniche, ma in questo caso devi farti accompagnare dal tuo meccanico di fiducia. C’è però qualcosa che spesso viene trascurato, ma che puoi tranquillamente controllare da solo.

Parliamo degli pneumatici, che rappresentano una spesa non di poco conto, in caso si debbano cambiare subito. Quindi, dopo un primo esame visivo, controlla il battistrada per valutarne l’effettivo stato di usura, ma non solo. Devi anche dare un’occhiata al DOT, un codice numerico le cui ultime 4 cifre indicano la settimana e l’anno di produzione delle gomme. Perché anche questo dato è importante nella valutazione dello stato degli penumatici, in modo che tu possa far presente, eventualmente, il fatto di doverli sostituire subito dopo l’acquisto dell’auto e chiedere magari uno sconto.