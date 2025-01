È uno dei borghi meno frequentati della Toscana ma è quello dove si mangia meglio: ti riempi gli occhi e la pancia

Nel cuore del Chianti in Toscana c’è un borgo poco frequentato dove oltre a trovare una vista spettacolare, puoi assaggiare piatti sublimi.

Tra gli innumerevoli borghi che caratterizzano la nostra Italia, la regione Toscana ne è particolarmente ricca.

Qui, tra dolci colline, infiniti filari di viti e i caratteristici cipressi che ne rappresentano il simbolo, la campagna toscana offre alla vista uno spettacolo imperdibile.

Tantissimi i luoghi da visitare per fare un tuffo nel passato e ammirare ciò che rimane – spesso perfettamente conservato – del Medioevo.

Ma la Toscana è molto di più: è tradizione enogastronomica, è accoglienza, simpatia, ospitalità. Tutto questo lo puoi trovare in questo borgo dove mangiare (bene) di fronte ad un panorama da mozzare il fiato.

Toscana: il borgo bellissimo dove si mangia bene

Un po’ fuori dai soliti circuiti turistici, questo borgo minuscolo è famoso per la vista spettacolare, che offre a chi decide di attraversare il bosco partendo dal fondovalle del fiume Greve. Si tratta infatti di una frazione del comune di Greve in Chianti, a 550 mt sul livello del mare, con una chiesa, un negozio di alimentari e un ristorante.

Ed è proprio da qui che si estende una vista mozzafiato sul territorio. Siamo su una collina caratterizzata da terrazzamenti e chilometri di muretti che custodiscono le preziose vigne. Perché il vino, in Toscana, è quasi un’istituzione.

Una vista mozzafiato unica

Siamo a Lamole, frazione di Greve, in provincia di Firenze. La piazza ospita la chiesa romanica di San Donato, che risale al XIII sec. ma è stata ricostruita nel XIX. Qui, da luglio a settembre, puoi venire a goderti la brezza delle colline, e assistere ogni settimana a concerti di musica classica. E goderti il panorama, specialmente dal ristorante Il Ristoro di Lamole, con i tavolini all’aperto e una terrazza da cui si gode la vista delle colline circostanti. E nel frattempo, mentre sorseggi un ottimo bicchiere di vino, puoi assaggiare i piatti caratteristici.

Gli antipasti con salumi artigianali e formaggi, nonché gli immancabili crostini di fegatino, e poi puoi scegliere tra i primi una pasta fresca, i ravioli con pecorino e pera, o un classico, come la tagliatella con ragù di cinghiale. E non sei in Toscana se non gusti – per gli amanti della carne – la famosa bistecca alla fiorentina. Lamole è un borgo poco frequentato ma che ha tanto da offrire: pronto a fuggire dalla civiltà per immergerti nella bellezza?