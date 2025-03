Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: sabato 15 marzo ambulatori aperti per la sensibilizzazione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

Sabato 15 marzo le città di Massa e Carrara si uniscono nella lotta ai disturbi alimentari: ecco tutti i dettagli e gli orari dell’iniziativa.

Celebrata ogni anno in data 15 marzo, la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla è un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione in merito ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, racchiusi nell’acronimo DNA.

Questa ricorrenza di utilità sociale è stata riconosciuta ufficialmente in Italia nel 2018 grazie a una direttiva della Presidenza del Consiglio, ma è nata in realtà nel 2012 per volontà di Stefano Tavilla in collaborazione con l’associazione “Mi nutro di Vita” dopo che l’uomo perse la figlia Giulia a causa della bulimia proprio il 15 marzo dell’anno precedente.

Il fiocchetto lilla, simbolo internazionalmente riconosciuto, ad oggi rappresenta la lotta contro i DNA e la speranza di guarigione, e nasce dalla mescolanza del colore blu, associato alla calma e alla riflessione, e del colore rosso, tradizionalmente foriero di grinta ed energia.

I DNA includono disturbi quali l’anoressia nervosa, la bulimia e il binge eating, condizioni che, secondo recenti stime del Ministero della Sanità, affliggono attualmente circa 3,5 milioni di persone in Italia, in particolare donne e adolescenti. La pandemia, inoltre, ha aggravato tale fenomeno, con un aumento dei casi del 30-40% a partire dal 2019, e per questa ragione è particolarmente importante educare le famiglie a prevenirne l’insorgenza.

Massa e Carrara unite nella lotta ai DNA

Il 15 marzo 2025 a Massa e Carrara è prevista un’iniziativa per contrastare la diffusione dei DNA, un open day organizzato dalla ASL Toscana Nord-Ovest che prevede l’apertura al pubblico degli ambulatori dedicati ai disturbi alimentari.

L’evento prevede l’erogazione di consulenze gratuite da parte di psicologi, dietisti e medici, nonché la distribuzione di materiale informativo e la possibilità di fissare le prime visite per chi sospetta un disturbo oppure teme per la salute di un proprio familiare. L’obiettivo ultimo è quello di promuovere non solo la diagnosi precoce, che risulta fondamentale ai fini della prognosi, ma anche di sensibilizzare la comunità sull’importanza della salute mentale e alimentare. Gli ambulatori saranno aperti dalle 9:00 alle 13:00 e, in alcune sedi, persino fino alle 17:00: per controllare gli orari precisi, è sufficiente visitare il sito dell’ASL.

Il Fiocchetto Lilla arriva anche nelle scuole

La psicologa e psicoterapeuta Fiammetta Mozzoni, che dirige anche la struttura Salute Mentale e Dipendenze zona Nord, ha annunciato: “Attualmente, come ASL, abbiamo in essere un progetto in collaborazione con il Rotary Club capofila e le amministrazioni scolastiche che prevede una serie di incontri con gli istituti secondari della Provincia e una collaborazione per lo spettacolo teatrale ‘Le gocce del colibrì’, scritto e interpretato da Alessandra Berti e Antonietta Ianuale, sempre destinato ai ragazzi delle scuole, che si terrà il 19 marzo al Teatro Guglielmi di Massa“.

E ha concluso: “A queste iniziative si aggiungeranno un ulteriore laboratorio di arteterapia e uno sportello di ascolto psicologico gratuito per giovani adulti tenuto dallo psicologo-psicoterapeuta Gianfranco Bontempi“.