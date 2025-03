Altro che patente, da oggi basta questo fogliettino e guidi senza problemi: non servono neanche esami per averlo

Puoi guidare anche senza patente: ti basta un semplice foglietto per muoverti in tutta tranquillità senza rischiare nulla.

Per quasi tutti i ragazzi il compimento dei 18 anni è un momento atteso con grande impazienza, per diversi motivi.

Uno di questi è l’inizio di un nuovo capitolo della propria vita: la possibilità di conseguire la patente di guida. Un vero traguardo, che rappresenta la possibilità di muoversi liberamente, senza più dipendere da nessuno, che siano i mezzi pubblici o i genitori.

Avere la patente significa quindi potersi spostare in autonomia, andare scuola, al lavoro, o semplicemente godersi il tempo libero in totale indipendenza.

Ma per poter guidare non è necessaria la patente: ti basta un semplice foglietto e non hai nessun tipo di problema. E senza nessun esame da superare.

Patente? Oggi basta un semplice foglietto

Prendere la patente di guida richiede un preciso iter, che comincia con l’iscriversi a una scuola guida, dove si seguiranno lezioni teoriche sul Codice della Strada, sul motore dell’auto e sulle regole di sicurezza. Questa prima fase dura generalmente alcune settimane, durante le quali si studia la segnaletica stradale e tutti i comportamenti da adottare durante la guida, e si fanno delle prove di esame.

Poi si passa alla parte pratica, durante la quale un istruttore insegnerà a mettersi alla guida. Infine, dopo un esame teorico nel quale rispondere ad alcune domande, e uno di pratica, arriva il giorno fatidico. La patente è tua, e puoi guidare in tutta tranquillità. Tutto questo potrebbe durare pochi mesi o anche di più a seconda dalla preparazione del candidato e dalla sua bravura alla guida. La difficoltà varia da persona a persona. Ma non è necessaria la patente per guidare, puoi farlo con un foglietto. Senza nessun esame.

Così ti metti alla guida senza esame

Parliamo del famoso foglio rosa, che viene rilasciato subito dopo aver superato l’esame di teoria. In questo modo sarà possibile potersi esercitare sulla strada e guidare anche senza patente. Attenzione però, ci sono dei precisi limiti da rispettare per essere in regola con il Codice della Strada.

Il primo è di posizionare sul retro dell’auto un cartello con una grossa lettera P ben visibile, che segnali l’inesperienza di chi è al volante. Inoltre si potrà viaggiare al massimo a 90 km/h sulle strade extraurbane principali, e a 100 km/h in autostrada. Infine, cosa indispensabile, chi ha il foglio rosa non può essere solo in auto, al suo fianco deve essere sempre presente un soggetto già in possesso della patente di guida B da almeno 10 anni con un’età non superiore ai 65 anni.