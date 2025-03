Carrarese recupera a Bolzano: pareggio al 92° | Reti e pagelle del match

Carrarese, finalmente arriva il momento della rivincita: nel match contro il Sudtirol riguadagna un punto fondamentale ai fini della classifica.

Domenica 16 marzo lo stadio Druso di Bolzano si è trasformato in un’arena di emozioni pure, dove Sudtirol e Carrarese hanno dato vita a un match da cardiopalma che si è concluso con un spettacolare 2-2.

La partita, in effetti, ha tenuto tutti gli spettatori col fiato sospeso, tra colpi di scena, giocate da applausi e una rimonta finale da urlo, che ha regalato alla squadra ospite l’opportunità di sgusciare via dalla zona bollente della classifica.

Il fischio d’inizio è stato l’innesco di una sfida scoppiettante, e al 17° del primo tempo la Carrarese ha aperto le danze con un goal da manuale: Simone Zanon ha pennellato un cross perfetto dalla sinistra, e Samuel Giovane ha trafitto il portiere Adamonis sul primo palo.

Lo 0-1 ha comprensibilmente infiammato i tifosi toscani, ma il Sudtirol ha risposto con grinta e prontezza: ecco il resoconto del match.

Un secondo tempo memorabile

Il secondo tempo si è rivelato carico di adrenalina e di opportunità: al 59°, Silvio Mercaj ha fatto impazzire i tifosi biancorossi. In un’azione corale Giorgini ha servito un pallone d’oro a Odogwu, che ha però trovato la respinta di Fiorillo. Mercaj è piombato come un falco sulla ribattuta, e con un tocco felpato ha pareggiato i conti, siglando l’1-1.

La rimonta è stata completata al 73°, quando Salvatore Molina si è inventato un goal da cineteca: cross di Pyythia, respinte caotiche in area, Giorgini appoggia al limite e Molina scarica un cross che si infila sotto l’incrocio, segnando un 2-1 che ha traghettato il Sudtirol verso la vittoria. Ma la Carrarese non si è persa s’animo e, quando tutto sembrava perduto, Ernesto Torresgrossa ha compiuto un guizzo in extremis al 92°, un autentico lampo in area, e il pallone è finito in rete per il 2-2 finale. Delirio sugli spalti e umore alle stelle per i tifosi toscani: l’incubo della retrocessione si allontana.

Il bilancio di Calabro

Al termine del fischio finale il mister della Carrarese ha commentato, come riporta anche lavoceapuana.com: “Come troppo spesso accade ultimamente, non ho un giudizio uniforma sulla gara“.

E ha ammesso: “Nel secondo tempo siamo stati noi i primi nemici di noi stessi, come già accaduto in diverse occasioni. Non può essere una questione fisica e neppure tattica: abbiamo subito la loro reazione e posso accettarlo, ma ci prepariamo tutta la settimana per gestire la gara sulla totalità dei novanta minuti, e non possiamo permetterci di incassare quel goal in superiorità numerica, nato da una serie infinita di rimpalli. Dobbiamo necessariamente crescere sotto questo punto di vista e vogliamo arrivare all’obiettivo stagionale. Ad ogni modo, ci portiamo a casa un pareggio comunque importante: non prendere punti dopo una sfida del genere sarebbe stata un’altra batosta a livello mentale non meritata. Ora pensiamo a recuperare le giuste energie durante questa sosta, dopodiché ci concentreremo sulla gara contro il Bari“.