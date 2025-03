Marina di Carrara: 1° Trofeo Melody della Garfagnana il 22 e 23 marzo 2025 | Info e biglietti per la gara di danza

Tra pochi giorni la città di Marina di Carrara ospiterà la prima edizione del Trofeo Melody della Garfagnana: ecco come partecipare alla gara e gli orari del contest.

L’universo della danza approda a Marina di Carrara: la prossima settimana si preannuncia ricca di emozioni per gli amanti delle piroette e dei volteggi, ma anche delle calde sonorità latine, dei lustrini e dei colori sgargianti.

Il 22 e il 23 marzo, infatti, al CarraraFiere, situato in via Maestri del Marmo, prenderà vita la prima edizione del Trofeo Melody della Garfagnana, una preziosa occasione per ammirare da vicino le schiere di ballerini che si confronteranno nelle discipline più svariate ed eterogenee.

La competizione è stata organizzata dal Centro Italiano di Danza Sportiva, e rappresenta un’ottima opportunità per tutti i partecipanti, poiché essi usufruiranno di una vetrina di eccezione per mettere in mostra davanti al pubblico il loro talento, la grinta e l’estro sulla pista da ballo.

Ecco tutte le informazioni per partecipare alla kermesse, sia in qualità di ballerini, che di spettatori.

Al via il Trofeo Melody della Garfagnana

L’evento prevede una serie di sfide in numerose specialità, tra cui danze standard, latino-americane, freestyle, danze artistiche e coreografiche, ma troveranno spazio anche gli atleti paralimpici, e la loro presenza regalerà alla gara quel tocco di inclusività che, fortunatamente, sembra aver contagiato l’intera Nazione.

La competizione è aperta inoltre a ballerini di varie classi, compresa la classe D, e ciò la renderà accessibile sia ai professionisti che agli amatori. Le gare inizieranno sabato 22 marzo a partire dalle ore 9:00, e proseguiranno fino al tardo pomeriggio. Idem per la giornata di domenica 23 marzo. L’ingresso per il pubblico ha un costo di 10 euro: una cifra assai modica, e che permetterà agli astanti di assistere a performances di alto livello in un’atmosfera vibrante e unica nel suo genere. Ma i giochi non sono ancora fatti, e i potenziali concorrenti sono ancora in tempo per registrarsi alla gara: ecco tutti i dettagli.



Ultimi giorni per partecipare al Trofeo Melody della Garfagnana

Chi desidera partecipare come concorrente alla competizione ha ancora tempo fino al 22 marzo 2025, ovvero fino alla giornata inaugurale.

Per tutte le informazioni aggiuntive è possibile contattare l’organizzatore dell’evento, Michael Giuliano, presso i recapiti social della Scuola di Ballo Melody, come si evince dal post Facebook qui sopra. E, ovviamente, buona fortuna a tutti!