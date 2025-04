Questa è la città più ricca d’Italia: se sei povero non ci puoi vivere | Ti cacciano come ti presenti

Qual è la città più ricca d’Italia? Una per pochi eletti, non tutti possono permettersi infatti di vivere qui, e non è quella che ti aspetteresti.

La questione della disparità economica tra il Nord e il Sud Italia è da sempre al centro del dibattito pubblico, capace di alimentare polemiche e discussioni che affondano le radici nel tempo.

Le differenze tra le due aree del Paese sono evidenti però anche sotto altri aspetti, oltre che quello economico, ovvero culturale e sociale.

Nonostante i progressi e gli sforzi fatti nel corso degli anni per ridurre il divario, che di fatto oggi come oggi dovrebbe cessare finalmente di esistere, questo continua a ripresentarsi anche nei discorsi della popolazione. O meglio, di parte di essa.

Ma perché queste differenze, soprattutto a livello economico? Sostanzialmente in linea di massima il reddito medio delle persone risulta essere più alto nelle aree settentrionali, dove le città sono caratterizzate da una forte industrializzazione. Ma sarà davvero così? Qual è la città più ricca d’Italia? Non è quella che pensi.

La città più ricca d’Italia è questa

Come si è risaliti a questi dati è presto detto. Come riporta financecue.it si tratta delle comparazioni in fase di dichiarazione dei redditi, dati aggiornati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I quali mostrano chiaramente una separazione netta tra le zone più prospere e quelle più svantaggiate del Paese. Analizzando i numeri, si nota come molte delle località con i redditi più alti siano in realtà piccoli centri e non grandi città, come si potrebbe pensare.

Centri che hanno però delle caratteristiche precise, ovvero una forte attrattività turistica o residenziale. Tra questi, alcuni spiccano su altri. Qual è quindi la città più ricca d’Italia?

Per viverci devi avere un reddito alto

Purtroppo ci duole anticipare che nessun Comune del Sud Italia compare tra quelli più ricchi del Paese. Questo dato conferma, ancora una volta, il persistere del divario economico tra le due aree geografiche. Tra i grandi centri urbani comunque senza sorpresa Milano emerge come la città con il reddito medio più elevato, che supera Roma e altre metropoli. Ai primi posti troviamo poi anche Padova e Parma.

Questo per quanto riguarda i grossi centri, mentre i comuni più ricchi risultano essere la rinomata località ligure Portofino, con un reddito medio dichiarato di oltre 90.000 euro annuali, seguita da Lajatico in Toscana e Basiglio in Lombardia, che vantano redditi medi superiori ai 50.000 euro. Una vera sorpresa.