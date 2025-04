Bancomat, da quest’anno scatta il divieto di prelievo per questa cifra: ti segnalano e sei rovinato a vita

Attenzione ai prelievi al bancomat: da quest’anno c’è un limite, e oltre questa cifra sarai segnalato. Scatta il divieto.

Oggi è un gesto che ci viene del tutto naturale: arriviamo davanti ad un qualsiasi bancomat, inseriamo la nostra carta e dopo aver digitato il PIN otteniamo il denaro richiesto.

Un tempo ciò era impensabile. Per poter effettuare questa semplice operazione dovevi prendere magari un permesso da lavoro poiché era necessario recarti fisicamente allo sportello durante gli orari di apertura. Senza contare le lunghe attese in fila.

Una grossa perdita di tempo. E che dire se avevi una necessità impellente di denari liquido al di fuori degli orari? Non potevi fare altro che attendere il giorno dopo.

Con l’arrivo dei bancomat ora è possibile ritirare contante in qualsiasi momento del giorno o della notte, il che ci ha decisamente facilitato la vita. Ma ci sono anche dei contro: uno di questi è il limite al denaro che possiamo prelevare. Qual è questo limite oggi? Meglio conoscerlo per non superarlo, ed evitare di venire segnalati.

Bancomat: scatta il divieto di prelievo per questa cifra

Il bancomat, conosciuto anche come ATM, (Automated Teller Machine) sebbene nessuno lo chiami così, ha rivoluzionato il nostro modo di accedere ai nostri risparmi, rendendo il servizio più rapido, conveniente e facilmente accessibile. Senza contare che oggi offre anche altri servizi come il versamento sul proprio conto e il pagamento delle utenze.

Indubbia la sua utilità, ma è bene anche considerare i rischi connessi al suo utilizzo. Per esempio le truffe legate alla clonazione delle carte o addirittura l’utilizzo di dispositivi che bloccano il denaro, che sarà poi raccolto dai truffatori appostati nelle vicinanze. Oltre ai rischi, ci sono anche dei limiti, come quello del prelievo. Quest’anno devi fare molta attenzione, se superi questa cifra potresti essere segnalato.

Cosa è cambiato

Le recenti modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio e le tante scelte del Governo stanno spingendo gli italiani ad abbandonare il contante per preferire metodi di pagamento elettronici e tracciabili. Ma il contante serve ancora, e non tutti sono disposti a metterlo da parte definitivamente.

Lo scorso anno comunque è stata introdotta un’importante novità: la possibilità di prelevare fino a 250 euro al giorno presso negozi convenzionati, come ad esempio tabaccherie o edicole, utilizzando una carta di debito o credito e un documento di identità. Quasi come fosse un bancomat. Ma il limite riguarda proprio gli ATM. Mentre quello mensile è di 10.000 euro, il limite giornaliero si aggira tra i 1.000 e i 3.000 euro, a seconda del proprio istituto bancario. Ma se il prelievo supera i 10.000 euro, l’operazione verrà automaticamente segnalata alle autorità. Il fine è sempre lo stesso: contrastare il riciclaggio di denaro.