Bidet, i francesi avevano ragione: NON SERVE A NULLA I Questo piccolo accessorio risolve tutto: risparmi spazio e soldi

Un bagno senza bidet? Non è solo prerogativa dei francesi. Anzi, per risparmiare spazio, puoi farlo anche tu, basta un piccolo accessorio.

In Francia, l’assenza del bidet è una peculiarità che suscita da sempre incredulità soprattutto tra gli italiani, abituati a considerarlo un elemento essenziale in ogni bagno.

Per noi, l’idea di non avere un bidet può sembrare quasi impensabile, perché l’igiene intima viene considerata incompleta senza di esso.

Infatti, la mancanza del bidet in quel Paese è spesso oggetto di scherzi e barzellette, perché, per noi, è difficile immaginare di dover fare a meno di questo strumento così comodo e pratico. L’idea di dover fare una doccia ogni volta che si va in bagno per una pulizia intima appare poco realistica e complicata.

E se invece avessero ragione loro? Forse potresti cambiare idea e fare anche tu a meno del bidet, guadagnando un sacco di spazio in bagno. Ti basta un piccolo accessorio.

Bidet: e se i francesi avessero ragione?

C’è da dire comunque che i francesi, che non sono abituati a utilizzare il bidet, hanno comunque soluzioni alternative per mantenere la stessa igiene del resto dell’Europa. Non solo utilizzano la carta igienica, la doccia, le salviettine, ma in molte case è possibile trovare un altro strumento pratico.

Un piccolo accessorio che pur essendo simile al bidet in termini di funzionalità, ha il vantaggio di occupare meno spazio, il che lo rende ideale anche per i bagni più piccoli. Inoltre, rispetto al bidet tradizionale, è più versatile e può essere montato direttamente vicino al WC, senza richiedere un secondo impianto idraulico. Di che si tratta?

Basta un piccolo accessorio

Parliamo della doccetta bidet, pensata per l’igiene personale e dotata di un piccolo miscelatore che consente di regolare la temperatura dell’acqua. Un tubo flessibile con un gancio per tenerla al muro, che si monta in prossimità del water. Può essere particolarmente utile anche per le persone anziane o con difficoltà motorie, che possono trovare più semplice utilizzarla rispetto a un bidet tradizionale, che richiede una posizione specifica e a volte poco comoda.

In effetti, sebbene per noi italiani la mancanza del bidet sembri incomprensibile, i francesi hanno trovato una soluzione pratica ed efficiente che soddisfa le stesse necessità igieniche. La doccetta bidet non solo è una scelta intelligente per risparmiare spazio, ma offre anche un’alternativa funzionale per chi vive in ambienti più piccoli o per chi ha bisogno di maggiore comodità. E se non vuoi fare particolari lavori, c’è sempre quella che si attacca al lavabo.