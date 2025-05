Torta della nonna, sembra innocua ma se sbagli dosaggio ti spedisce al reparto veleni | Ecco l’ingrediente kamikaze

Se sbagli il dosaggio di una famosissima e semplicissima torta della nonna puoi rischiare grosso: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso siamo sempre abituati a cercare delle ricette semplici e gustose che possono favorirvi il gusto e il sapore agli occhi degli ospiti che avete a pranzo e a cena sorprendendoli in maniera del tutto super efficace. Possono, però, succedere degli inconvenienti che vanno a creare grossi problemi soprattutto sul dosaggio che, se erroneamente sbagliato, può comportare problemi grossi di salute: andiamo a vedere in questo articolo cosa è realmente successo.

Se ami cucinare e sorprendere i tuoi amici a pranzo e a cena soprattutto evitando di comprare dolci o pasticcini ma cimentandoti ai fornelli con un vero e proprio cuoco o chef che si rispetti, devi sapere che tra i dolci più utilizzati e realizzati che soprattutto ti fanno perdere il meno tempo possibile ai fornelli, sicuramente rientra la famosissima torta della nonna.

Questa famosa torta è realizzata con pochi ingredienti e puoi decidere tu stesso se farla solo co uova, zucchero e farina o aggiungere del cioccolato o delle gocce di cioccolato fondente ma è pur vero che non sempre il risultato può essere quello che ci aspettiamo o crediamo che sia.

Andiamo a vedere cosa è successo a Bologna ultimamente con una torta della nonna: le conseguenze sono state davvero gravissime, ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Torta della nonna, se metti questo ingrediente rischi grosso

Siamo sempre stati abituati alla realizzazione di dolci della nonna che possono fare la differenza a tavola soprattutto tra amici e parenti. Tutto quello che può accadere sta nel fatto che se inserite degli ingredienti sbagliati o che possono comportare grossi problemi di salute, la preoccupazione sale alle stelle.

Ed è proprio quello che è accaduto a Bologna, una serata che doveva essere leggera e spensierata s è trasformata in un incubo proprio per 9 giovani spagnoli in Erasmus nella città sopra citata. Questi ragazzi sono stati ricoverati in ospedale dopo aver consumato una torta alla marijuana, nota anche come space cake. L’episodio è avvenuto precisamente nello studentato di via Fantin, zona Zanardi, e ha richiesto l’intervento del 118 intorno alle 2 di notte, quando alcuni di loro hanno cominciato a manifestare nausea, vomito e dolori addominali.

Cosa è successo

Quando sono arrivati i sanitari, i giovani tutti poco più che ventenni, hanno ammesso di aver consumato una torta artigianale a base di cannabis.

Dopo gli esami tossicologici, i pazienti sono risultati positivi ai cannabinoidi, ma sono stati tutti dimessi.