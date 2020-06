Corso per odontotecnici

Altre notizie brevi

lunedì, 15 giugno 2020, 19:03

In seguito alla richiesta di chiarimento e informazione del Movimento 5 Stelle di Montignoso riguardo al gestore Programma Ambiente Apuane S.p.A., il partito rende noto quanto segue:

lunedì, 15 giugno 2020, 16:12

Giovedì 18 alle ore 18:00 presso il Museo della Resistenza (ex Cat) di Massa, si terrà l'assemblea costituente del circolo giovanile “Comandante Vico”, saranno presenti il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il presidente dell'Anpi di Massa Oliviero Bigini e le delegazioni Anpi di Carrara, Montignoso e Lucca.

lunedì, 15 giugno 2020, 16:11

"Il progetto di rifacimento del ponte di via Menconi sul torrente Carrione non può più aspettare oltre - afferma Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - Si tratta di un intervento per la messa in sicurezza del territorio.

lunedì, 15 giugno 2020, 14:52

Un tema di interesse per le pensioni di luglio 2020 è se compete il pagamento della quattordicesima. Come spiega la FENAPI di Massa Carrara, questa arriverà solo per i pensionati in una certa fascia di reddito. Coloro che hanno un reddito tra i 10mila e i 13mila euro (da 1,5 a...

lunedì, 15 giugno 2020, 14:51

Riprendono i corsi in presenza della Scuola Comunale di Musica “Città di Carrara”, dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19. L’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per far ripartire l’attività, subito dopo l’emanazione delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 59/2020 e n. 63/2020.

lunedì, 15 giugno 2020, 14:50

Il Consiglio Comunale di Carrara assegnerà alla senatrice Liliana Segre la Cittadinanza Onoraria, nel corso della seduta straordinaria “aperta” e in forma solenne, convocata per martedì 16 giugno, alle ore 12:00, presso il palazzo comunale, per celebrare la Festa di Carrara e dei Carraresi, istituita in occasione della ricorrenza del...

domenica, 14 giugno 2020, 14:55

Codice giallo per pioggia e temporali forti, associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alle 20 di domani, lunedì 15 giugno, per le aree settentrionali appenniniche. Lo ha emesso poco fa la Sala operativa della Protezione civile regionale, che ha confermato anche il codice...

sabato, 13 giugno 2020, 14:31

Domenica 14 giugno il vescovo monsignor Giovanni Santucci, celebra la messa del Corpus Domini, alle 18.30 nella Basilica Cattedrale di Massa.

sabato, 13 giugno 2020, 14:25

Codice giallo per forti temporali associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle 14 di oggi, sabato, fino alle ore 20 di domani, domenica 13 giugno. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale, specificando che è interessata tutta la Toscana, con attenuazione dei fenomeni per la zonameridionale nella giornata...

sabato, 13 giugno 2020, 14:21

L'amministrazione comunale guarda positivamente all'iniziativa della nuova fiera del marmo da IMM, rivolta sia a incontri sul posto, sia online.