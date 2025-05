Carrara, Teatro Sala Garibaldi: appuntamento da non perdere il 14 maggio 2025 con Umberto Galimberti

Tra pochi giorni il saggista Umberto Galimberti approderà al Teatro Sala Garibaldi per presentare la conferenza “L’io e il noi. Il primato della relazione”.

Con l’inoltrarsi della prima fase della primavera, la città di Carrara si prepara a ospitare una delle personalità più rispettate, nonché uno dei pensatori contemporanei più influenti d’Italia.

Si tratta del filosofo, psicoanalista e saggista monzese Umberto Galimberti, classe 1942. Docente emerito presso l’Università Cà Foscari di Venezia, dove ha peraltro insegnato Antropologia culturale, Filosofia della storia e Psicologia dinamica, Galimberti è anche una firma prestigiosa del quotidiano “La Repubblica”, ove tratta argomenti di filosofia moderna e attualità.

Galimberti è altresì esponente della psichiatria fenomenologica, e il suo pensiero integra Jung e Freud con le ideologie di Nietzsche, Heidegger e Jaspers, rifiutando il dualismo cartesiano tra mente e corpo.

Il saggista propone infatti una psicologia che comprende e integra le relazioni tra l’individuo e il mondo, abolendo le distinzioni a compartimenti stagni tra salute e malattia mentale, ed evidenziando infine come la razionalità e il nichilismo dei giorni nostri soffochino la dimensione sacra e simbolica dell’esistenza. Ed è proprio su questi temi che verterà la sua conferenza presso il Teatro Sala Garibaldi di Carrara.

Umberto Galimberti a Carrara

Come anticipato, il prezioso contributo di Galimberti alla società odierna risiede nella sua capacità di analizzare il disagio psicologico e culturale dell’uomo contemporaneo, denunciando in particolare la spinta all’individualismo e la perdita del senso comunitario, temi del resto ricorrenti in un’epoca dominata dalla logica del profitto, dalla tecnologia e dal consumismo sfrenato.

La sua recente conferenza-spettacolo “L’io e il noi. Il primato della relazione” verte proprio su tali argomenti, ed identifica l’amore in una relazione non possessiva, né inficiata dall’egoismo narcisistico che logora, nel lungo tempo, anche i rapporti più promettenti. La soirée, organizzata da Patagonia Pictures, si terrà il 14 maggio 2025 a partire dalle ore 20:30 presso il Teatro Sala Garibaldi di Carrara, situato in via Giuseppe Verdi. La conferenza rappresenta un’opportunità unica per rimettere in discussione la natura delle proprie relazioni interpersonali, elevando i sentimenti più radicati alla stregua di autentiche opere d’arte, ed è adatta a un pubblico eterogeneo e trasversale. Di seguito, tutte le informazioni sui biglietti.

Come prenotare i biglietti per la conferenza di Umberto Galimberti

Per accedere alla conferenza è necessario affidarsi al portale ticketone.it e digitare il nome dell’autore e la città di riferimento, in questo caso Carrara.

Dopo aver selezionato il proprio posto sulla mappa, verrà richiesto il numero di partecipanti all’evento: per una poltrona in Galleria I Settore il prezzo intero è di 43,50 euro, cifra che scende a 38 euro per una poltrona in Galleria II Settore. TicketOne precisa però che, in caso di annullamento dell’evento, le procedure per il rimborso e l’entità dello stesso dipenderanno unicamente dall’organizzatore, ovvero l’Associazione Culturale Teatri Innovativi di Petacciato, in provincia di Campobasso.