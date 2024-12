Romina Power, com’è davvero sotto le tuniche larghe e lunghe: spunta la foto in jeans e magliettina striminzita | Irriconoscibile

Siamo abituati a vederla con le tuniche, ma senza di queste Romina Power è un’altra persona: la foto fa il giro del web.

Romina Power è una grande artista, peraltro amata dall’Italia intera. In pochi anni ha conquistato il cuore degli italiani con il suo talento e ormai è considerata “una di casa”.

Ultimamente non la si vede spesso in televisione, ma durante le ultime ospitate la cantante si è mostrata sempre vestita con tuniche lunghe e variopinte, un aspetto che ormai contraddistingue il suo look.

Di recente però è spuntata una foto che la mostra in jeans aderenti e maglietta, e sembra davvero un’altra persona. Nessuno si sarebbe mai immaginato di vederla vestita così.

Uno stile completamente diverso dal solito, e che ha lasciato i suoi fan (e non solo) a bocca aperta. Sul web non si parla d’altro che di questa “nuova Romina”.

Romina Power conquista l’Italia

Nata a Los Angeles, Romina Power approdò in Italia quando aveva solo 9 anni. La sua carriera è iniziata quando era molto giovane: a 13 anni debuttò al cinema e da quel momento il successo è solo aumentato. Tutti si ricordano il matrimonio con Al Bano, ostacolato dai genitori di entrambi, ma i due poi hanno dimostrato al mondo che si amavano davvero. I due hanno divorziato dopo quasi 30 anni d’amore dopo a causa di un episodio bruttissimo che tutti ricordiamo, ma nel tempo hanno recuperato la stima e l’affetto reciproci.

Negli ultimi anni l’ex coppia si è ritrovata anche per esibirsi insieme, e sul palco abbiamo visto la Power che conosciamo: vestita con le sue tuniche larghe ma eleganti, uno stile che ormai è diventato tutto suo. Ma avete mai visto la cantante con una maglietta striminzita e dei jeans attillati? Scommettiamo di no. Ecco come sta con uno stile completamente diverso.

La foto che sconvolge

Di recente sono cominciate a circolare diverse foto di Romina Power di quando era molto giovane, e nelle quali il suo stile era completamente diverso da quello di adesso. In molte esibizioni del passato, infatti, la cantante indossava jeans attillati e magliette corte che risaltavano il suo fisico perfetto. Oggi il suo stile è cambiato, sia per motivi di salute che ideologici: oltre ad avere infatti problemi al ginocchio e non poter più vestirsi in tiro, con un abbigliamento adatto ai tacchi, Power ha abbracciato il buddhismo, che impone anche un vestiario differente.

C’è chi ricorda con nostalgia i tempi in cui la cantante era giovane e mostrava il suo fisico. Sembra passata una vita e soprattutto sembra che si parli di un’altra persona. L’importante è che Power si trovi bene con se stessa e con lo stile che ha abbracciato.