Alfonso Signorini scioccato: il suo pupillo ridotto male | Tutto è precipitato in un secondo

Il pupillo di Alfonso Signorini sta dando molte preoccupazioni, la situazione è più grave di quanto si pensasse.

Grande preoccupazione per il pupillo di Alfonso Signorini, che sembra avere diversi problemi nell’ultimo periodo.

Le notizie si susseguono, e tutti stanno con il fiato sospeso ad attendere novità sulla faccenda. Che non si sa come andrà a finire.

Nel frattempo il conduttore è alle prese con il Grande Fratello, che quest’anno pare stenti a decollare nonostante i buoni propositi.

Cosa succederà nei prossimi giorni? E quali sono le condizioni della persona cara a Signorini?

Alfonso Signorini: brutte notizie per il suo pupillo

Alfonso Signorini ha di che preoccuparsi in questo periodo. Come anticipato, il suo Grande Fratello non sta registrando gli ascolti sperati, tanto che si inizia a parlare di un cambio di conduzione per la prossima edizione. Al momento nulla vi è di certo, sono solo rumors non confermati, ma le premesse sono preoccupanti.

Le polemiche intorno al reality più famoso della tv impazzano come sempre, e anche quest’anno tra litigi e scontri volano parole grosse e insulti gratuiti, spesso pesanti. Ma quello che preoccupa di più è un’altra faccenda spinosa e controversa, che ha coinvolto il pupillo del conduttore.

Si attendono novità

I fan del Grande Fratello sono rimasti sconvolti dalla notizia dell’arresto di Alessandro Basciano, dopo le denunce della sua ex Sophie Codegoni. I due ragazzi si sono conosciuti nella Casa nel 2022, dove è scoppiato l’amore. L’anno successivo è nata la piccola Celine Blue. Dopo alcuni alti e bassi e normali litigi, in questi giorni l’improvvisa notizia dell’arresto. Che è durato comunque poche ore, poi il rilascio. Basciano è stato ospite di Corona, e in questa sede ha raccontato la sua versione, ribaltando quasi la situazione e respingendo tutte le accuse al mittente. Dalle minacce alle percosse ad un amico della ragazza.

Sophie Codegoni dopo alcune dichiarazioni ha deciso di chiudersi nel suo dolore. La ragazza ha parlato di continue minacce di morte, di azioni continue di stalking da parte dell’ex che avrebbe preteso il controllo totale sulla sua vita, e della paura costante. Tanto da essere costretta ad uscire con dei bodyguard. Nelle ultime ore il Corriere della Sera riporta: “I magistrati hanno deciso di fare ricorso al Tribunale del riesame in sede di appello per chiedere i domiciliari nei confronti del dj. Dopo l’interrogatorio di Sophie Codegoni, ritengono che Alessandro Basciano possa ripetere atti persecutori contro la sua ex“. Attendiamo novità in merito a questa faccenda che ha colto tutti alla sprovvista. Anche lo stesso Signorini.