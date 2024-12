Lasagne stordellate: a Natale non possono mancare | Questa é la ricetta originale

Se vuoi stupire i tuoi commensali, a Natale sostituisci le canoniche lasagne alla bolognese con quelle stordellate: la golosa ricetta toscana non delude mai.

Le Festività natalizie si avvicinano a passi da gigante, e le massaie più industriose stanno già stilando da giorni la lista degli ingredienti per comporre il menù da presentare a familiari e amici durante i classici pranzi conviviali.

Tra i piatti più immancabili della tradizione italiana spiccano i tortellini in brodo, il bollito, le verdure cotte e, naturalmente, le irresistibili lasagne alla bolognese.

Quest’anno, però, noi vogliamo onorare una ricetta assai sfiziosa e semplice da preparare, ovvero le lasagne stordellate tipiche delle zone di Massa e Carrara. Questo manicaretto è nato nell’antichità dall’ingegno delle casalinghe che, per non sprecare nulla in casa, utilizzavano gli avanzi dei tordelli, una variante regionale dei tortellini, per creare una nuova delizia.

Le lasagne stordellate, infatti, affondano le loro radici in un’epoca in cui la parsimonia veniva considerata non solamente virtuosa, ma un’autentica necessità. Oggi, invece, costituiscono un primo piatto ricercato ma dal sapore robusto, e peraltro molto semplice da replicare. Ecco di seguito gli ingredienti e la ricetta.

Le lasagne stordellate toscane

Per confezionare in casa delle autentiche lasagne stordellate come tradizione comanda, occorre iniziare dalla preparazione della pasta all’uovo. Serviranno quindi 1 chilo di farina, 7 uova, un pizzico di sale e circa 300 grammi di verdura lessata, come borragine, bietole o spinaci.

Per il ripieno, invece, sono necessari 300 grammi di macinato magro di manzo, 200 grammi di macinato di maiale, 100 grammi di mortadella, 300 grammi di bietola lessata, 150 grammi di parmigiano grattugiato, mezzo bicchiere di vino rosso, noce moscata, sale pepe e, se possibile, una manciata di timo selvatico.

Lasagne stordellate: la preparazione

Dopo aver impastato vigorosamente la farina con le uova, il sale e la verdura lessata fino ad ottenere un composto liscio ed elastico, lascia riposare il composto per un’ora, quindi stendi la pasta con un mattarello e tagliala a losanghe di circa 5 centimetri. Rosola quindi il macinato assieme alla mortadella, incorpora la bietola lessata, e, quando sfrigolano, versaci sopra il vino rosso. Aggiusta di sale e pepe e aromatizza con la noce moscata e il timo. Una volta cotta la carne, unisci il parmigiano.

Ora è il momento di cuocere le losanghe di pasta precedentemente create in abbondante acqua salata. Poi scola, condiscile con il ragù e servile fumanti, aggiungendo un po’ di burro al ragù per regalare al piatto un tocco di cremosità extra.