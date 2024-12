Domenica In, dopo Mara Venier chi ci sarà alla conduzione: sputato fuori il nome a sorpresa | A farle le scarpe proprio lui

Rai pronta a sostituire Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Ecco il nome che è stato fatto per prendere il suo posto.

In onda dal 1976, Domenica In è il programma più longevo della televisione, secondo solo alla La Domenica Sportiva.

In tutti questi anni la conduzione più longeva forse è quella di Mara Venier, con circa 16 edizioni.

La signora della domenica, la Zia Mara, è ormai parte integrante del programma di intrattenimento della Rai, che non sarebbe più lo stesso senza di lei.

Ma dopo tanti anni, è forse arrivato il momento di lasciare il posto a qualcun altro. Qualcuno di cui è già stato fatto il nome.

Domenica In: chi prenderà il posto di Mara Venier

Nel corso degli anni inevitabilmente Mara Venier ha modificato Domenica In secondo le sue corde, di fatto cucendosi addosso il programma che conduce da una vita. Perfetta padrona di casa, riesce ad accogliere e mettere a loro agio tutti gli ospiti, divertendosi e commuovendosi assieme a loro e al pubblico da casa che la adora. Ma 16 anni sono tanti, e sebbene non sembri, zia Mara di anni ne ha 74. Sempre splendida, sempre in forma, sempre bellissima.

Ad un certo punto, però, è anche fisiologico voler cambiare. E negli ultimi anni più di una volta ha annunciato la sua ultima conduzione, salvo poi ripresentarsi l’anno successivo. Come la scorsa stagione quando ha affermato decisa a Gente: “Io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa, però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno”. E invece l’abbiamo ritrovata al suo posto.

Il nome è stato ormai pronunciato

A fine stagione poi ancora una volta Mara Venier al Tg1 Mattina Estate ha dichiarato: “Sicuramente sarà il mio ultimo anno. Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre ma questa volta sarà così”. Ed è ancora lì. Ma come mai non riesce proprio a lasciare la sua poltrona? Un po’ per questioni sentimentali, difficile staccarsi dal luogo che ti ha accolto per 16 anni. Un po’ perché diciamocelo, la Rai fa fatica a lasciarla andare. Sarebbe impossibile sostituirla con qualcuno di altrettanto valido e amato dal pubblico.

E invece sembra che quel nome sia stato fatto. Proprio da Mara. Ospite a Belve, alla domanda di Francesca Fagnani su chi vedrebbe come suo ipotetico erede a Domenica In, la donna ha risposto senza pensarci. Al suo posto vedrebbe bene Stefano De Martino. E chissà che la Rai non ci faccia un pensierino.