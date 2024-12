Giulia Stabile massacrata, arriva la bocciatura dalla A alla Z: “È una sottospecie di…” | Che smacco all’autostima

La vincitrice di Amici di Maria De Filippi massacrata, i giudizi impietosi su Giulia Stabile che nessuno si aspettava.

È stata la vincitrice di Amici nell’edizione 2020-21, e da allora è letteralmente sbocciata. Giulia Stabile, ballerina, è entrata nel cuore dei telespettatori. E della padrona di casa.

A soli 22 anni la simpatica ragazza non solo ha vinto un talent tanto noto, ma è stata poi confermata tra i ballerini professionisti, a riprova della sua bravura.

E come ulteriore attestato di stima, le è stato dato anche un ruolo nella conduzione di Tu si que vales, accanto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Una vita piena, una carriera lanciatissima, che qualcuno però non vede di buon occhio. Le dure parole contro Giulia Stabile arrivano da chi meno te lo aspetti.

Giulia Stabile: le dure parole contro la ballerina

Giulia Stabile ne ha fatta di strada, pur così giovane. E tanta ne ha ancora da fare, certo. E pensare che nessuno avrebbe scommesso un soldo sulla sua carriera. È quello che ha raccontato lei stessa a Grazia qualche tempo fa, parlando del suo passato. Del fatto che a scuola fosse bullizzata, sminuita.

“Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima. Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura. Non ne avevo mai parlato prima di Amici, perché mi vergognavo“, ha confessato. E ha aggiunto che anche la sua passione per la danza, che ha sempre avuto, è stata oggetto di critiche: “Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza, tanto non sarei mai diventata nessuno”. E invece.

La bocciatura inaspettata

E invece Giulia Stabile è diventata qualcuno, con buona pace delle bulle. C’è però ancora qualcuno che pensa che il suo successo non sia dovuto, che non abbia motivo di esistere. Questo giudizio impietoso è scaturito dalla partecipazione della ballerina ad una puntata di This Is Me, programma condotto da Silvia Toffanin e incentrato sugli ex allievi di Amici che hanno fatto strada.

Sulle colonne del Corriere la giornalista Grazia Sambruna ha stilato le sue pagelle per i partecipanti, appioppando a Giulia un 4 e argomentando che le sembra una: “sottospecie di pupazzetto a molla, una mascotte, un peluche di quelli con la ‘tenerissima’ risatina registrata che parte appena si schiaccia l’apposito pulsante. L’apposito pulsante della ventiduenne, però, forse per un difetto di fabbricazione, è come se fosse perennemente premuto”. Un giudizio duro e tagliente, non c’è che dire.