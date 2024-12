Tina Cipollari, dopo decenni passati con la De Filippi la tradisce così: il contratto in Rai è già stato firmato

Colpo di scena da parte di Tina Cipollari, che dopo anni tradisce la sua madrina Maria De Filippi e passa alla Rai.

Il suo nome per intero è Maria Concetta Cipollari, ma per tutti lei è solo Tina di Uomini e Donne.

Il programma che ha fatto la sua fortuna, e che la vede ogni giorno seduta accanto al prode Gianni Sperti e da qualche anno anche a Tinì Cansino nel ruolo di opinionista.

E diciamocelo, senza Tina la trasmissione non sarebbe la stessa. Le sue battute, le sue sfuriate e il suo carattere fumantino sono decisamente l’anima dello show.

Ma dopo tanti anni pare che stia per tradire proprio colei che le ha donato la fama, Maria De Filippi. E passare alla Rai.

Tina Cipollari: passaggio imminente alla Rai?

Correva l’anno 2001 quando una giovanissima Tina Cipollari fa il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne a corteggiare uno dei primi tronisti, che promette un anello a chi lo farà capitolare. Qualche anno fa ha raccontato a SuperGuidaTv: “Ho dei ricordi meravigliosi perché io ero un po’ una sprovveduta, rispetto a quelle che sono oggi le corteggiatrici, le troniste, che sono molto più… preparate. Insomma, sanno già a cosa vanno incontro, quindi arrivano lì accompagnate da manager e quant’altro”.

Ma di acqua sotto i ponti ne è passata, e la De Filippi, che ha l’occhio allenato, capisce subito il potenziale della Vamp che diventa così la sua pupilla. E da corteggiatrice diventa tronista, per poi assumere il suo ruolo definitivo di opinionista, che le calza decisamente meglio. Allora perché vuole lasciare?

Cosa sta succedendo

Sempre nella stessa intervista Tina Cipollari dichiara di non essersi mai pentita di tutto quello che ha fatto nel programma, e che anche quando fa le sue sfuriate rimane se stessa. Consapevole di quello che fa. Perché, dichiara: “In definitiva io che faccio di male? Dico la mia, magari in maniera più colorita, ma non è che vado a nuocere a qualcuno!!Poi, chi non mi vuole vedere… CAMBIASSE CANALE!!”. E chi vorrà vederla dovrà farlo per davvero, poiché sta per passare in Rai.

Ma niente paura, si tratta di una cosa momentanea. In rete sta circolando la voce sempre più insistente della presenza dell’opinionista a Belve, il programma Rai di Francesca Fagnani. Pare che sia stata chiamata in sostituzione di Teo Mammucari, che avrebbe dato forfait abbandonando lo studio dopo le prime domande. Non è stata confermata né smentita, ma la notizia sta facendo il giro del web.