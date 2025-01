Saldi Invernali: al via oggi gli sconti a Massa-Carrara di cui usufruirà almeno 1 cittadino su 2

Da oggi al via i saldi: secondo le statistiche, 1 cittadino su 2 approfitterà delle numerose e invitanti offerte, ma non mancano le polemiche.

Come ogni anno, anche gennaio del 2025 si preannuncia un mese florido per il commercio al dettaglio, all’ingrosso e online, soprattutto grazie al lancio – in molti casi anticipato – degli attesi saldi invernali.

Il carovita, l’inflazione e la perdita di potere di acquisto ai danni delle famiglie italiane, infatti, hanno disincentivato gli acquisti durante la presentazione delle nuove collezioni di abbigliamento, accessori e arredo casa, e molti consumatori attendono da mesi che il loro oggetto del desiderio sia disponibile a prezzi più abbordabili e vantaggiosi.

Il territorio di Massa-Carrara non fa eccezione: i commercianti della zona, infatti, hanno già varato la stagione dei saldi, con scontistiche e offerte che spingeranno, secondo un recente sondaggio di Confesercenti, quasi un cliente su due a compiere almeno un acquisto.

Si stima inoltre una spesa media di 200 euro per famiglia: vediamo quali sono i prodotti che spopoleranno nei carrelli dei massesi e carraresi nel corso di questi saldi invernali anticipati.

I prodotti più attesi dai cittadini di Massa-Carrara

Sempre secondo il sondaggio di Confesercenti, il 53% degli intervistati considera l’appuntamento con i saldi invernali il periodo più vantaggioso per compiere acquisti, mentre solo il 20% ha preferito investire nel corso del recente (e prolungato) Black Friday. Inoltre, c’è un dato incoraggiante per quanto riguarda il commercio locale: l’80% circa dei partecipanti al report ha dichiarato di preferire gli acquisti nei negozi fisici, anziché tramite le piattaforme online.

Veniamo dunque ai prodotti più desiderati dalla comunità carrarese e massese: i capi d’abbigliamento maggiormente ricercati sono ancora di stampo invernale, come maglioni, felpe e pigiami, con una particolare predilezione per i capispalla notoriamente costosi, come le giacche e i cappotti. Largo anche agli accessori stagionali, specialmente sciarpe, guanti, cappelli e borse. Non mancano inoltre i patiti per l’elettronica: molti utenti approfitteranno infatti dei saldi per accaparrarsi gadget tecnologici, come smartphone, tablet e altri devices all’avanguardia.

L’inizio ufficiale dei saldi a Massa-Carrara

I saldi invernali a Massa-Carrara iniziano ufficialmente sabato 4 gennaio 2024, data in cui la maggior parte delle Regioni italiane dà il via alla promozioni stagionali, anche se nelle settimane precedenti molti consumatori hanno già potuto beneficiare di pre-sconti assolutamente invitanti.

Secondo il responsabile di Confesercenti Adriano Rapaioli, però, l’avvio delle promozioni è da considerarsi troppo anticipato, poiché l’inverno climatico è appena iniziato, e sussiste perciò il rischio di svendere le collezioni invernali prima ancora di riuscire a liquidarle interamente a prezzo pieno. Una preoccupazione che, però, non tocca affatto le frotte di potenziali acquirenti, smaniosi di fare incetta di prodotti e capi nuovi di zecca a prezzi stracciati.