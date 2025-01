5 milioni di euro per il restauro di Palazzo Ducale: quando inizieranno i lavori e cosa prevedono

Entro la fine di giugno 2025 inizieranno i lavori presso il Palazzo Ducale di Massa, per un importo totale di circa 5 milioni di euro.

Sono due i principali interventi in calendario per il restauro e il rilancio del sontuoso Palazzo Ducale di Massa, situato in Piazza Aranci.

La sua costruzione iniziò nel 1563 per volere di Alberico I Cybo-Malaspina, e nel corso degli anni l’edificio ha subito numerose modifiche e ampliamenti che hanno arricchito la struttura con il Salone degli Svizzeri e l’inserimento nell’ingresso di statue e fregi di marmo.

Alberico II promosse in seguito la costruzione di uno splendido cortile cinquecentesco, mentre Teresa Pamphilj, moglie di Carlo II, adornò il complesso con 100 colonne di marmo, incaricando inoltre l’architetto Alessandro Bergamini di armonizzare la facciata con colori a contrasto, contrapponendo al bianco dei marmi la tonalità rosso cybeo.

La sua architettura rinascimentale e barocca, insieme agli affreschi e alle decorazioni interne, hanno reso Palazzo Ducale un punto di riferimento artistico e culturale di grande importanza per il territorio di Massa, e il Ministero della Cultura, in concerto con la Regione Toscana, ha deciso di investire sulla ristrutturazione dell’edificio nobiliare a partire dal prossimo giugno.

Il piano previsto per la ristrutturazione

Come riporta anche lavoceapuana.com, il Palazzo Ducale di Massa sarà oggetto di un massivo intervento di restauro a partire dalla fine di giugno 2025, investimento che ammonta complessivamente a circa 5 milioni di euro, in parte finanziati dal Ministero della Cultura e in parte dalla Regione Toscana.

Il connubio tra i due enti ha dato vita a un piano di interventi strutturali e conservativi che preserveranno e valorizzeranno il patrimonio storico e artistico del palazzo, e tra le opere previste vi è il consolidamento delle strutture portanti, il restauro degli affreschi e delle decorazioni interne e la riqualificazione degli spazi esterni. Il sindaco di Massa ha commentato: “Questo intervento è fondamentale per restituire alla città uno dei suoi simboli più importanti. Il Palazzo Ducale non è solo un edificio storico, ma un luogo di cultura per tutta la comunità“. E l’assessore alla Cultura ha fatto eco: “Il recupero del Palazzo Ducale rappresenta un’opportunità unica per rilanciare il turismo culturale e valorizzare il nostro patrimonio“.

Il primo e il secondo lotto

Il restauro del Palazzo Ducale è stato suddiviso in due lotti principali, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro. Il primo riguarderà il lato di via Guidoni, la cui gara d’appalto è prevista per febbraio 2025, e includerà il consolidamento delle strutture portanti e il restauro di facciate, busti, marmi e gronde.

Il secondo, che avverrà in seguito, sarà invece destinato alla facciata di Piazza Aranci e al lato di via Alberica, e si concentrerà sul rifacimento degli intonaci, sul restauro delle decorazioni interne e sulla riqualificazione dei suggestivi giardini esterni.