Allerta Gialla: la Protezione Civile dirama l’avviso per tutta la Toscana | Vento forte e Neve in queste aree

Arriva la comunicazione di allerta gialla in Toscana dalla Protezione Civile: ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore e quali zone interesserà.

Il primo mese del 2025 potrebbe portare con sé delle nevicate, anche consistenti, in alcune Regioni della penisola. Dopo l’inizio di un inverno tutto sommato mite, soprattutto al Centro e al Sud, ecco che ora si profila il rischio di un peggioramento improvviso delle condizioni meteo in tali zone.

Nelle ultime ore anche la Toscana è stata interessata da un’ondata di freddo, accompagnata peraltro da forti venti di Grecale che stanno portando le temperature al di sotto della media stagionale, e le previsioni più recenti indicano che il tempo rimarrà stabile ma freddo, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Ma la Protezione Civile preferisce giocare d’anticipo, e ha emesso un’allerta gialla per neve e vento che riguarda la giornata di lunedì 13 gennaio, poiché si profila la possibilità che in alcune zone, specialmente quelle orientali, possano verificarsi disagi a danno della popolazione.

In particolare, l’allerta coinvolge il Casentino e la Val Tiberina, dove sono attese nevicate con accumuli di 3-5 centimetri sopra i 400-500 metri, e di 2-3 centimetri a quote inferiori.

L’allerta gialla in Toscana

Le raffiche di vento di Grecale potranno raggiungere velocità significative, con punte di 60-70 chilometri orari in pianura, di 70-90 chilometri sulle colline centro-meridionali, fino ai 100-120 chilometri orari attesi sui crinali. Queste condizioni meteorologiche possono non solo aumentare la sensazione di freddo nei residenti che si avventurano all’aperto, ma anche renderne difficili gli spostamenti, soprattutto nelle aree montane e collinari.

Per tale ragione, si consiglia di seguire alcune semplici precauzioni, in modo da ridurre i rischi associati alla recente allerta. Innanzitutto, è preferibile evitare gli spostamenti non necessari, in particolar modo nelle zone più colpite dalle nevicate e dai venti forti. Inoltre, è fondamentale equipaggiare il veicolo con pneumatici invernali o catene e mantenere in ogni caso una velocità ridotta, in modo da scongiurare la possibilità di incidenti. Per chi vive in location isolate o montane, infine, è utile preparare una scorta di cibo, acqua e medicinali, oltre che recuperare almeno una fonte di riscaldamento alternativa in caso di improvvise interruzioni della corrente.

La durata dell’allerta in Toscana

La Protezione Civile ha esteso l’allerta dalle 8.00 fino alla mezzanotte di lunedì 13 gennaio: raccomandiamo perciò di affrontare con cautela la giornata odierna, soprattutto ai residenti nelle zone in cui potrebbero svilupparsi le maggiori criticità.

Si consiglia inoltre di non sostare sotto alberi, oppure nei pressi di strutture temporanee o che potrebbero essere spostate e danneggiate dalle forti raffiche di vento. Infine, è importante seguire le indicazioni e gli aggiornamenti diramati in tempo reale dalle Autorità, in modo da seguire costantemente l’evoluzione degli eventi atmosferici nel territorio.