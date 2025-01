Porto Marina di Carrara: arriva l’impianto a idrogeno | Lavori per oltre un milione di euro

Il commissario straordinario ha firmato i decreti: il porto di Carrara verrà riqualificato all’insegna della sostenibilità energetica. Tutti i dettagli del progetto.

Il 2025 si apre con notizie incoraggianti per quanto riguarda l’efficientamento di alcune infrastrutture italiane, in particolare nelle città di La Spezia e di Marina di Carrara.

Il commissario straordinario ha infatti firmato decreti per un totale di 57 milioni di euro, cifra che sarà destinata alla realizzazione di opere avanzate nei porti di entrambi i Comuni.

Il progetto principale riguarda la costruzione di un impianto ad alta tensione nel porto di La Spezia. Esso includerà una nuova stazione di alimentazione a Stagnoni (Truck Village) che fornirà circa 110 MW di potenza alle nuove strutture portuali, come il Nuovo Terminal Ravano e il Nuovo Terminal del Golfo, nonché l’elettrificazione delle banchine del comparto mercantile e anche il nuovo Molo Crociere su Calata Paita.

Il valore di questo ambizioso progetto si aggira sui 41 milioni di euro, in parte finanziati dal PNRR nell’ambito degli interventi Green Ports. Ma non è tutto. Anche il porto di Marina di Carrara beneficerà di alcuni interventi che lo renderanno più sostenibile ed efficiente.

Tutti gli interventi in calendario

Un altro intervento significativo per il territorio consiste nell’elettrificazione delle banchine del nuovo Molo Crociere, che richiederà un investimento di circa 14,6 milioni di euro. Questo progetto prevede la costruzione di una nuova cabina di trasformazione e di linee elettriche di distribuzione, ed è stato redatto dallo Studio di Ingegneria DBA Pro.

L’innovazione si spingerà fino alla sostituzione di due gruppi elettrogeni a diesel con impianti a idrogeno all’avanguardia: questi generatori saranno, rispettivamente, uno al servizio della galleria subalvea nel porto de La Spezia, e l’altro per l’illuminazione pubblica nel porto di Marina di Carrara, e costituiscono un rilevante passo in avanti verso la decarbonizzazione delle operazioni portuali. L’investimento, in questo caso, toccherà la cifra di 1,8 milioni di euro, anch’esso sostenuto dai finanziamenti del PNRR.

Il commento del commissario straordinario

Il commissario straordinario Federica Montanaresi ha espresso soddisfazione per gli obiettivi prefissi, sottolineando l’importanza di questi progetti, che chiudono un anno complesso ma significativo per entrambi i porti.

Nel 2024, ad esempio, il porto di Marina di Carrara è stato impreziosito da un nuovo camminatoio con vista sul mare, mentre il waterfront di La Spezia è stato dotato del nuovo Molto Crociere, fondamentale per implementare il flusso turistico in loco. Grazie ai prossimi interventi all’ordine del giorno, i due spot marittimi e commerciali risulteranno non solo più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma anche maggiormente performanti in termini di efficienza energetica, e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione.