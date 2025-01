Monete rare, chi le possiede è milionario e neanche lo sa: altro che Lotteria Italia | Una volta venduta fai la vita da sultano

La numismatica non è solo un hobby, può essere anche un buon investimento. Alcune monete valgono una vera fortuna.

Molte persona hanno degli hobby per passare il tempo. Passioni che possono essere delle più svariate, dal suonare uno strumento a dipingere, leggere un libro dopo l’altro o anche andare in bici.

Attraverso gli hobby riusciamo a scaricare la tensione, a rilassarci, rigenerarci. Ma non soltanto. Perché alcuni di essi possono essere anche remunerativi.

Il collezionismo per esempio, che può essere di qualunque cosa. C’è chi ama collezionare francobolli, chi album di figurine. E chi monete.

Il bello di questi passatempi è che non solo possono essere dispendiosi, ma anche un ottimo investimento. Alcune monete, per esempio, valgono una vera fortuna. Ma questo vale anche per alcuni pezzi di uso comune, che abbiamo nel portafogli. Vediamone alcune.

Monete rare: potresti avere una fortuna in casa

Può essere che ci siano passate per le mani alcune monete che hanno un valore di mercato molto alto, senza che noi ne siamo stati consapevoli. Una fortuna sfumata così, spesa magari per comprare un po’ di cibo o altro. Alcuni pezzi infatti sono particolarmente rari e di valore, per esempio quelli con un errore di conio, o emessi in occasione di eventi e ricorrenze particolari, in serie limitate.

I collezionisti sono disposti a sborsare centinaia e anche migliaia di euro per accaparrarseli. Ma non sono gli unici a valere tanto: ci sono monete molto più rare che possono rappresentare un vero tesoro.

I pezzi che valgono di più

Come riporta il sito ricchebuono.com, alcune monete rare valgono anche milioni di euro. Per esempio, la Saint-Gaudens Double Eagle. In circolazione dal 1907 e ritirata successivamente, ne sono rimasti pochi pezzi, e nel 2002 uno di essi è stato battuto all’asta a 7.590.020 di dollari. Così come sono state distrutte tutte le 1933 Double Eagle in oro per ordine, pare, del Presidente americano Roosevelt. I pochi pezzi salvati sono stati rintracciati tutti tranne uno, che sarebbe stato venduto poi all’asta nel 2002 a 7,6 milioni di dollari.

Anche il dollaro argento 1804 è rarissimo, e quindi di gran valore. Può arrivare infatti anche a 4 milioni di dollari. Infine, secondo il citato sito, al primo posto di questa classifica si piazza un rarissimo dollaro d’argento. Il dollaro Flowing Hair (capelli fluenti) 1794 dal valore altissimo, è stato venduto all’asta a ben 10 milioni di dollari. Ovviamente si tratta di pezzi molto rari, difficile trovarseli nel portafogli. Magari in una vecchia soffitta; corri a guardare.