Rissa a Marina di Carrara: intervengono le Forze dell’Ordine | I residenti chiedono una pattuglia fissa in zona

Il degrado dilagante a Marina di Carrara preoccupa i cittadini, e la recente rissa in via Rinchiosa fa salire il livello di allarme.

Nel 2024 è stata stilata la classifica delle città più pericolose in Italia, con la metropolitana e modernissima Milano che ha scalzato a sorpresa Napoli dal suo consolidato primato.

La problematica della microcriminalità e dei disordini nei centri urbani diventa sempre più preoccupante, e dagli agglomerati più popolosi rischia di diffondersi a macchia d’olio anche nelle periferie, creando non pochi disagi alla cittadinanza.

Spaccio, molestie, furti e scippi in strada: in tutta Italia la tensione si taglia ormai con il coltello, e i cittadini chiedono a gran voce il fermo intervento delle Forze dell’Ordine, che però troppe volte si ritrovano con le mani legate nei confronti dei malviventi, e per giunta esposte al rischio di pericolose aggressioni.

Ed è quanto accaduto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio a Marina di Massa, precisamente davanti alla galleria di via Rinchiosa. Una rissa degenerata in urla e bottigliate, e che ha richiesto l’intervento di un’autoambulanza, di una pattuglia della Polizia e di due gazzelle dei Carabinieri.

La recente rissa a Marina di Carrara

Come anticipato, il problema della criminalità non è più appannaggio dei centri più popolosi, ma anche delle città medio-piccole. E lo dimostra quanto accaduto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio a Marina di Carrara, all’altezza dell’imbocco della galleria di via Rinchiosa. Le macchie di sangue rimaste sull’asfalto testimoniano la violenza intercorsa tra alcuni – secondo le prime ricostruzioni – giovani immigrati di seconda generazione, che stazionerebbero abitualmente tra via Modena e via Rinchiosa, uno degli spot della movida del territorio.

La zona era già stata attenzionata a causa dell’intenso traffico di stupefacenti, nonché per l’astio manifestato da alcuni immigrati nei confronti dei residenti italiani: urla, gestacci espliciti e minacce che minano ogni giorno il senso di sicurezza della comunità. Poco dopo l’una di notte, quattro ragazzi avrebbero iniziato ad azzuffarsi per futili motivi (si sospettano alcune avances indesiderate nei confronti di una ragazza), e lo scontro fisico di è consumato tra pugni, schiaffi e forse anche bottigliate, procurando lesioni leggere ad alcuni partecipanti alla rissa. Sul posto sono quindi giunte un’autoambulanza, una pattuglia della Polizia e due gazzelle dei Carabinieri, ma il loro intervento è stato accolto con scherno e cenni volgari dai giovani coinvolti.

La richiesta della cittadinanza

Soprattutto alla luce degli ultimi eventi, molti residenti hanno rivolto un appello all’amministrazione comunale, chiedendo una maggiore e capillare vigilanza sulle zone più critiche della città.

In particolare, si è ventilata la possibilità che il Prefetto istituisca una pattuglia fissa incaricata a compiere ronde frequenti nelle aree più problematiche, in modo da tutelare la sicurezza e il benessere dei cittadini.